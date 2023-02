INVENTEC COLLABORE AVEC MICROSOFT POUR FOURNIR DES SOLUTIONS D'USINE INTELLIGENTE SUR LE MICROSOFT AZURE PRIVATE 5G CORE

TAIPEI, 27 février 2023 /PRNewswire/ -- Inventec, un leader mondial de l'innovation dans le domaine de l'informatique en nuage, de la communication sans fil, des dispositifs intelligents et de l'IdO, a annoncé aujourd'hui ses toutes nouvelles solutions de connectivité 5G à la pointe de l'industrie, construites sur Microsoft Azure Private 5G Core et les DPU optimisés pour la 5G d'Intel pour les réseaux 5G privés. Les solutions d'Inventec sont désormais disponibles sur la Place de marché Azure : 5G Private Network Solution et 5G Enabled Digital Twins .

MR Applications in Inventec 5G Smart Factory

Avec Azure Private 5G Core, les entreprises peuvent rapidement déployer et gérer des réseaux 5G privés à la périphérie de l'entreprise. Inventec a d'abord déployé un réseau Azure Private 5G Core dans son usine de Taoyuan afin de tester la simplicité, l'évolutivité et la sécurité de ce déploiement pour transformer une ligne de production conventionnelle en une usine intelligente compatible avec la 5G, et a découvert que cette transformation entraînait un énorme retour sur investissement. En collaboration avec Microsoft et Intel, Inventec a créé et inauguré son 5G Next Lab à Taïwan. L'objectif du 5G Next Lab est de fournir un espace de travail aux partenaires de l'écosystème d'Inventec pour collaborer sur des solutions industrielles de bout en bout et d'offrir un showroom pour « montrer et raconter » ces solutions, toutes basées sur Azure Private 5G Core.

La première vitrine du 5G Next Lab est la collaboration entre Inventec et Microsoft pour créer des solutions de bout en bout pour les usines intelligentes. Ces solutions intègrent les solutions de réseau privé 5G d'Inventec, les systèmes et solutions d'intégration transfrontalière AIoT (IA + IdO) de l'industrie 4.0 de premier ordre de NEXCOM, et l'HoloLens de Microsoft pour construire des usines intelligentes. Cette solution intégrée a d'abord été adoptée par NEXCOM dans sa propre usine HwaYa et sera promue auprès d'autres fabricants avec des avantages inégalés pour les clients, notamment une vérification et une mise en œuvre sans tracas, un délai de production rapide et un coût total de possession réduit.

« Nous sommes fiers d'être un membre de longue date du riche écosystème de partenaires de Microsoft. Notre collaboration inter-domaines avec Microsoft va des ordinateurs portables et des serveurs dans le domaine informatique et maintenant à la 5G dans le domaine des TC. Avec le lancement mondial de Microsoft Azure Private 5G Core, Inventec a hâte d'accueillir de nouveaux clients pour profiter de tous les avantages offerts par la connectivité 5G innovante à la périphérie de l'entreprise », a déclaré Sam Yeh, vice-président exécutif du centre stratégique d'Inventec. « Inventec est convaincu que la collaboration avec des partenaires solides comme Microsoft nous permet de créer de nouvelles solutions de connectivité 5G de classe mondiale et des solutions de fabrication intelligente. Nous apprécions vraiment notre étroite collaboration qui nous apporte une valeur inégalée, non seulement en fournissant des technologies innovantes de cloud et de connectivité, mais aussi en soutenant notre dynamique de mise sur le marché. »

« Alors que nous alimentons le 5G Next Lab avec Inventec, nous sommes impatients d'explorer la prochaine génération de solutions 5G, IdO et IA qui auront le potentiel de débloquer des services nouveaux et innovants pour les entreprises du monde entier afin d'accélérer leur transformation vers l'industrie 4.0 », a déclaré Shriraj Gaglani, vice-président de la gestion de produit de Microsoft.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : https://www.5g.inventec.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2009366/Inventec5Gfactory_800.jpg

SOURCE Inventec Corporation