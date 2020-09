Inventus Power anuncia una nueva plataforma estándar de batería ión-litio para aplicaciones fijas y móviles

WOODRIDGE, Illinois, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Inventus Power, un líder global en sistemas de batería avanzados, anunció que ha expandido su oferta para incluir baterías de alto rendimiento para aplicaciones emergentes fijas y móviles. La serie PROformance incluye dos familias de producto; U1LiFePRO™ (escalable de 12 V a 48 V y hasta 5 kWh) y PROTRXion™ (escalable desde 24 V a 48 V y hasta 35 kWh). Todos los modelos se han certificado globalmente para UL, IEC y UN38.3.

"Durante 60 años, Inventus Power ha estado diseñando y fabricando soluciones de batería y energía seguras, innovadoras y fiables en un amplio rango de aplicaciones y en los últimos años, hemos visto un cambio dentro del panorama de baterías recargables y los nuevos mercados están creando una mayor demanda para soluciones de ión-litio", dijo Tom Nguyen, vicepresidente de Desarrollo Empresarial. "Con nuestra plataforma PROformance, estamos ayudando a los clientes a sustituir sus sistemas de batería de ácido de plomo con una solución segura, de alto rendimiento, carga rápida y sin mantenimiento. Estas baterías también permiten la total conversión del sistema eléctrico para fabricantes de equipamiento original que están buscando electrificar su equipamiento completamente desde el motor de combustión interno a la alimentación de batería".

Las baterías de la serie PROformance de Inventus Power son ideales para aplicaciones como limpieza profesional, plataforma de trabajo aéreo, vehículo eléctrico ligero, robótica y más. Cada módulo incluye un sistema de gestión de baterías integrado diseñado con opciones de seguridad y comunicación mejoradas y es escalable para conexiones de serie y/o paralelas para una mayor potencia y rendimiento.

El PROformance BMS incluye diagnóstico integrado para permitir la monitorización del estado de la carga, el estado de la salud así como errores críticos a través de un indicador LED.

"No se necesita hardware adicional o BMS maestro para el diagnóstico y no pueden realizarse actualizaciones remotas sobre CAN mediante actualizaciones de software", dijo William Tenorio, director de Advanced Battery Systems Engineering.

Otras características de la serie de batería incluyen protección de circuito corto y polaridad inversa, equilibrado de módulo de paquete y célula avanzada, protección de ingreso (IP56/IP65) y compatibilidad con la mayoría de cargadores estándares.

SOURCE Inventus Power