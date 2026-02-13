InVera Medical obtiene la aprobación de la marca CE europea para su nuevo dispositivo de infusión venosa

GALWAY, Irlanda, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- InVera Medical, una empresa irlandesa de tecnología médica, ha recibido la aprobación regulatoria europea para un nuevo dispositivo mínimamente invasivo diseñado para ayudar a los médicos a administrar tratamientos más efectivos a las venas enfermas de las piernas, incluidas las venas varicosas.

La aprobación, conocida como marca CE, permite que el dispositivo de infusión InVera de la empresa se comercialice y utilice en toda la Unión Europea.

A diferencia de muchas tecnologías existentes que queman la vena, el dispositivo InVera utiliza un enfoque no térmico. El procedimiento se realiza en el consultorio médico, requiere solo una inyección de anestesia local y no requiere equipo hospitalario especializado. Esto representa un gran avance en la expansión de las opciones no térmicas para los médicos en el tratamiento de la enfermedad venosa crónica.

El dispositivo utiliza un catéter delgado que se inserta en la vena bajo guía ecográfica, una técnica ya familiar para muchos médicos, y está diseñado para mejorar la infusión de agentes especificados por el médico de manera más efectiva dentro de la vena.

La enfermedad venosa crónica afecta a aproximadamente uno de cada cuatro adultos y, si no se trata, puede progresar de varices visibles a dolorosas úlceras en las piernas. A pesar de que se estima que afecta a más de 120 millones de personas en Europa y Estados Unidos, solo alrededor del 1% de quienes viven con enfermedad venosa reciben actualmente tratamiento intervencionista cada año, lo que pone de relieve una importante brecha en la atención que InVera se propone abordar.

Stephen Cox, consejero delegado y cofundador de InVera Medical, comentó:

"Obtener la marca CE es un hito importante para InVera Medical y un paso significativo para poner esta tecnología a disposición de los pacientes de toda Europa. Nos hemos centrado en desarrollar un enfoque no térmico, menos invasivo y eficaz que se integre fácilmente en la práctica clínica actual, a la vez que mejora la experiencia de tratamiento tanto para médicos como para pacientes".

Fundada en 2018, InVera Medical desarrolla tecnologías basadas en catéteres para enfermedades venosas. La misión de la empresa se basa en un enfoque centrado en el paciente y con base científica para la innovación de dispositivos médicos seguros y eficaces. El dispositivo de infusión InVera cuenta con la marca CE para su uso en la UE. Actualmente no está disponible en Estados Unidos ni en ningún otro mercado internacional.

