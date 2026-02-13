InVera Medical obtient le marquage CE européen pour son nouveau dispositif de perfusion veineuse

GALWAY, Irlande, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- InVera Medical, une société irlandaise de technologie médicale, a reçu l'approbation réglementaire européenne pour un nouveau dispositif peu invasif conçu pour aider les médecins à traiter plus efficacement les veines des jambes malades, y compris les varices.

L'approbation, connue sous le nom de marque CE, permet au dispositif de perfusion InVera de la société d'être commercialisé et utilisé dans toute l'Union européenne.

Contrairement à de nombreuses technologies existantes qui brûlent la veine, le dispositif InVera utilise une approche non thermique. La procédure se déroule dans le cabinet d'un médecin, ne nécessite qu'une seule injection d'anesthésique local et ne requiert pas d'équipement hospitalier spécialisé. Il s'agit d'une avancée majeure dans l'élargissement des options non thermiques proposées aux médecins pour la prise en charge de la maladie veineuse chronique.

Le dispositif utilise un cathéter fin inséré dans la veine sous guidage échographique, une technique déjà connue de nombreux médecins, et est conçu pour améliorer la perfusion d'agents spécifiés par le médecin de manière plus efficace à l'intérieur de la veine.

La maladie veineuse chronique touche environ un adulte sur quatre et peut évoluer, en l'absence de traitement, de varices visibles à des ulcères de jambe douloureux. Bien que l'on estime qu'elle touche plus de 120 millions de personnes en Europe et aux États-Unis, seulement 1 % environ des personnes atteintes de maladie veineuse bénéficient actuellement d'un traitement interventionnel chaque année, ce qui souligne une lacune importante dans les soins que l'InVera vise à combler.

Stephen Cox, PDG et cofondateur d'InVera Medical, a déclaré :

« L'obtention du marquage CE est une étape majeure pour InVera Medical et un pas important vers la mise à disposition de cette technologie aux patients européens. Nous nous sommes concentrés sur le développement d'une approche non thermique efficace et moins invasive qui s'intègre facilement dans la pratique clinique existante tout en améliorant l'expérience de traitement pour les médecins et les patients. »

Fondée en 2018, InVera Medical développe des technologies basées sur des cathéters pour les maladies veineuses. La mission de l'entreprise repose sur une approche scientifique de l'innovation en matière de dispositifs médicaux sûrs et efficaces, axée sur le patient. Le dispositif de perfusion InVera est marqué CE pour une utilisation dans l'UE. Il n'est actuellement pas disponible aux États-Unis ni sur aucun autre marché international.

Pour en savoir plus : www.inveramedical.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2903220/InVera_Medical_Logo.jpg