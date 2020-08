Inverno é o momento ideal para reforçar os cuidados com o corpo

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Para aqueles que gostam de se preparar para o verão com tratamentos estéticos, o inverno é a época ideal para buscar a melhor opção para atender seus objetivos. Isso porque alguns procedimentos requerem um tempo para atingir os resultados finais, principalmente os que envolvem o estímulo à produção de colágeno.

De acordo com a dermatologista Dra. Patricia Holderbaum, "os bioestimuladores de colágeno são uma ótima alternativa para tratar a flacidez e textura da pele. E, por apresentarem um resultado gradual, devem ser aplicados de forma planejada, principalmente quando a busca está relacionada a alguma data específica". O paciente deve sempre procurar o seu dermatologista para que ele recomende o tratamento ideal para o seu tipo de pele e objetivo, assim como o melhor momento para a aplicação.

O Sculptra®, nome do produto como é conhecido o tratamento à base de ácido poli-L-lático (PLLA), é um bioestimulador de colágeno para utilização tanto no rosto quanto no corpo. Ele estimula a produção da proteína e traz efeitos naturais e de longa duração comprovada, com resultados visíveis por até 25 meses depois da primeira aplicação. O resultado do tratamento, que cada vez é mais procurado e aprovado por pacientes, ajuda a preservar a aparência natural da pele, melhorando a firmeza e sustentação dela.

A médica finaliza com o alerta de que o corpo humano não reconhece estações do ano, nem período de férias. Assim, por mais que o principal motivador para os cuidados seja uma época ou data específica, é preciso ter atenção à pele continuamente. Além de preservar sua qualidade, isso também colabora com a manutenção de resultados conquistados com procedimentos estéticos.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

