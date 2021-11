Invertir en Indonesia: JEJALA ID destaca las oportunidades para los inversores europeos

Este evento forma parte de la Joint Exhibition & Junction of Startup Landscape in Indonesia o JEJALA ID , un evento de creación de redes organizado por el Ministerio para ayudar a poner en contacto a los fundadores de empresas emergentes con inversores y capitalistas de riesgo. Contará con la presencia del Director General de Aplicaciones Informáticas del Ministerio, Semuel Abrijani Pangerapan , y de los fundadores de los sectores de las empresas emergentes en crecimiento del país, Ernest Layman de Rekosistem, Gibran Huzaifah de eFishery y Budi Gandasoebrata de Gopay .

Para más información y registro, haga clic aquí: https://jejala.id

"La economía de Indonesia está cambiando más rápido que nunca. Gracias al mayor desarrollo de soluciones empresariales innovadoras e impactantes en los últimos años, podemos abordar problemas de larga duración, como las cuestiones medioambientales y la inclusión financiera. Desde la perspectiva del gobierno, estamos haciendo todo lo posible para continuar con este cambio positivo y, por lo tanto, reconocemos que las inversiones adecuadas pueden potenciar el ecosistema de las empresas emergentes, liberando el verdadero potencial económico de Indonesia", dijo Semuel Pangerapan, director general de Aplicaciones Informáticas del Ministerio de Comunicaciones e Informática de Indonesia.

La inversión es clave para descubrir el potencial económico de Indonesia

Indonesia está experimentando actualmente una gran transformación económica. Según un informe de clasificación de ingresos publicado por el Banco Mundial, Indonesia está clasificada como una nación de renta media-alta y tiene la distinción de ser la mayor economía del sudeste asiático. Es importante destacar que este cambio está impulsado por empresas nacionales que suministran bienes, productos y servicios al enorme mercado indonesio de más de 270 millones de ciudadanos.

Los esfuerzos se centran ahora en poner en contacto tanto a las empresas emergentes como a los inversores, y tanto éstos como las empresas emergentes pueden acceder ahora a relaciones que antes no estaban a su alcance.

La inclusión financiera como oportunidad de inversión lucrativa

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la economía indonesia es el hecho de que una gran parte de su población sigue sin estar bancarizada debido a sus métodos conservadores de evaluación del riesgo. Los informes muestran que en 2020 las MIPYMES aportarán un asombroso 60% del PIB del país y el 97% del empleo, pero solo el 13% de las MIPYMES tienen acceso a la capitalización. En combinación con la falta de una infraestructura nacional de identidad digital, se pierde mucho potencial económico del PIB en su estado actual.

Al ser más ágiles, flexibles y sin la carga de los sistemas heredados, las empresas de infraestructuras financieras tienen un margen mucho mayor para reducir costes y llevar los servicios financieros a personas que antes no podían acceder a ellos. Aprovechando el big data, el aprendizaje automático y los datos alternativos, las empresas de fintech pueden desarrollar modelos innovadores de evaluación de riesgos para ayudar a un gran número de personas que no tienen acceso a los servicios financieros.

Con un mercado tan grande, las empresas emergentes necesitarían colaborar con los inversores para ayudar a ofrecer estas soluciones de impacto. Por lo tanto, esto se presenta como una gran oportunidad para potenciar tanto los intereses de los inversores como la economía indonesia.

Acerca del Ministerio de Comunicaciones e Informática

El Ministerio de Comunicaciones e Informática es el organismo oficial del gobierno de Indonesia encargado de formular y aplicar las políticas nacionales en el ámbito de la comunicación y la informática. También es responsable de acelerar la distribución de la tecnología de la información y la infraestructura digital para que el público pueda tener un acceso eficiente a las redes de telecomunicaciones e Internet actualizadas.

