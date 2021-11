Investir en Indonésie : JEJALA ID met en évidence des opportunités pour les investisseurs européens

Cet événement fait partie de la Joint Exhibition & Junction of Startup Landscape in Indonesia (ou JEJALA ID ), un événement de mise en réseau organisé par le ministère pour aider à mettre en relation les fondateurs de start-ups avec les investisseurs et les sociétés de capital-risque. Y participeront le directeur général des applications informatiques du ministère, Semuel Abrijani Pangerapan , et des fondateurs de startups en plein essor dans le pays, Ernest Layman de Rekosistem , Gibran Huzaifah de eFishery et Budi Gandasoebrata de Gopay .

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici : https://jejala.id

« L'économie indonésienne évolue plus rapidement que jamais. Grâce au développement accru de solutions commerciales innovantes et percutantes ces dernières années, nous sommes en mesure de nous attaquer à des problèmes de longue date tels que les questions environnementales et l'inclusion financière. Du point de vue du gouvernement, nous faisons tout notre possible pour poursuivre ce changement positif, et nous reconnaissons donc que les bons investissements peuvent donner un coup de fouet à l'écosystème des start-ups, libérant ainsi le véritable potentiel économique de l'Indonésie », a déclaré Semuel Pangerapan, directeur général des applications informatiques du ministère indonésien des Communications et de l'Informatique.

Des investissements sont essentiels pour découvrir le potentiel économique de l'Indonésie

L'Indonésie connaît actuellement une grande transformation économique. Sur la base d'un rapport de classification des revenus publié par la Banque mondiale, l'Indonésie est classée comme une nation à revenu moyen supérieur et a la particularité d'être la plus grande économie d'Asie du Sud-Est. Ce qui est important, c'est que ce changement est porté par des entreprises locales qui fournissent des biens, des produits et des services à l'énorme marché indonésien de plus de 270 millions de citoyens.

Les efforts étant désormais axés sur la mise en relation des startups et des investisseurs, ces derniers peuvent désormais espérer accéder à des relations qui ne leur étaient pas accessibles auparavant.

L'inclusion financière, une opportunité d'investissement lucrative

L'un des principaux problèmes auxquels est confrontée l'économie indonésienne est le fait qu'une grande partie de sa population n'est pas bancarisée en raison de ses méthodes conservatrices d'évaluation des risques. Les rapports montrent qu'en 2020, les MPME contribueront à 60 % du PIB du pays et à 97 % de l'emploi, mais seulement 13 % d'entre elles ont accès à la capitalisation. En combinaison avec un manque d'infrastructure nationale d'identité numérique, un grand potentiel de PIB économique est perdu dans son état actuel.

Étant plus agiles, plus flexibles et libérées des systèmes hérités, les entreprises d'infrastructure financière disposent d'une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour réduire les coûts et apporter des services financiers à des personnes qui ne pouvaient pas y accéder auparavant. En exploitant le big data, l'apprentissage automatique et les données alternatives, les entreprises fintech peuvent développer des modèles d'évaluation des risques innovants pour aider un grand nombre de personnes qui n'ont pas accès aux services financiers.

Avec un marché aussi vaste, les start-ups devront collaborer avec les investisseurs pour contribuer à la mise en place de solutions ayant un tel impact. Il s'agit donc d'une excellente occasion de renforcer à la fois les intérêts des investisseurs et l'économie indonésienne.

À propos du ministère des communications et de l'informatique

Le ministère des communications et de l'informatique est l'agence gouvernementale officielle d'Indonésie chargée de formuler et de mettre en œuvre les politiques nationales dans le domaine des communications et de l'informatique. Elle est également chargée d'accélérer la diffusion des technologies de l'information et des infrastructures numériques afin que le public puisse disposer d'un accès efficace à des réseaux de télécommunications et Internet modernes.

