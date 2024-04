Invest in Bogota apporte son soutien au projet sportif et culturel le plus innovant en Amérique latine

BOGOTA, Colombie, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Situé au cœur de Bogota, le stade Nemesio Camacho El Campin est le stade le plus réputé du pays en Colombie, avec une histoire de plus de 85 ans. C'est un endroit mémorable où les fans locaux apprécient les matchs de football et les concerts d'artistes de classe mondiale. Pour réaliser cet ambitieux projet d'infrastructure, le stade sera rénové et transformé en un nouveau centre de divertissement, de sports, de culture et de tourisme.

Le nouveau complexe culturel et sportif El Campin, un partenariat public-privé (PPP), augmentera la capacité du stade à plus de 46 000 spectateurs et modernisera une superficie totale de 167 000 mètres carrés. Le projet couvre divers domaines, notamment le divertissement, le commerce, les bureaux et un hôtel, les espaces créatifs, une salle d'exposition et des restaurants, ainsi que les zones sportives, un gymnase et un centre de soins de santé d'urgence. Ce projet comprend également un auditorium qui servira de nouvelle résidence à l'Orchestre philharmonique de Bogota.

« Grâce à cette initiative privée, Bogota deviendra l'épicentre du projet le plus innovant en Amérique latine, soutenu par un investissement important de 791 millions de dollars, qui attirera des visiteurs nationaux et étrangers. « La ville sera également en mesure d'accueillir des événements sportifs et de divertissement de classe mondiale, établissant des normes internationales en matière d'infrastructure, d'innovation et de qualité », a déclaré Isabella Muñoz, directrice exécutive d'Invest in Bogota, une société pour le développement et la productivité de la région de Bogota.

Actuellement, l'objectif principal de SENCIA, le consortium responsable du mégaprojet stratégique de la ville, est de trouver des partenaires financiers pour développer le projet, et des entreprises clés pour chaque phase du projet. Muñoz a expliqué que « Investir à Bogota soutient cet effort en attirant des investisseurs étrangers potentiels, notamment des fonds pour les infrastructures, l'immobilier, les sports et la culture, de diverses régions du monde, y compris l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, un effort soutenu par la Société. »

La Colombie devient une destination attrayante pour les investissements dans les infrastructures en raison de la solidité de ses réglementations juridiques et techniques, de sa force institutionnelle et de ses niveaux élevés de rentabilité. Le modèle de partenariat public-privé colombien a été reconnu par la Banque mondiale, permettant la diversification du portefeuille de projets dans des domaines tels que l'aéroport, le port, l'infrastructure sociale et hospitalière, entre autres.

www.investinbogota.org

