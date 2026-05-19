Investigación de Skymetrix: El 40% de las facturas de las aerolíneas aún se emiten en papel
News provided bySkymetrix
May 19, 2026, 12:58 ET
- Investigación de Skymetrix: El 40% de las facturas de las aerolíneas aún se emiten en papel y los errores le cuestan a la industria 4.600 millones de dólares anuales
LONDRES, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Skymetrix, la empresa de gestión de costes de aviación, publicó hoy los resultados de un importante estudio sobre la digitalización de facturas de aerolíneas. Tras analizar 1,12 millones de facturas de combustible y tasas aeroportuarias de 31 aerolíneas durante el periodo 2024-2025, la investigación reveló que el 40,3 % de las facturas aún se reciben como documentos no estructurados (en papel, PDF escaneados o PDF adjuntos a correo electrónico), lo que requiere la introducción manual de datos en los sistemas financieros.
Sumado a las bajas tasas crónicas de verificación detallada de facturas, Skymetrix estima que esto contribuye a un 'sobrecoste invisible' de 4.600 millones de dólares en errores no detectados que las aerolíneas pagan anualmente a nivel mundial, lo que representa aproximadamente una octava parte del beneficio neto total del sector.
Principales conclusiones
- El 40,3 % de las facturas de combustible y aeropuerto llegan en papel o PDF, lo que requiere la introducción manual de datos.
- Existe una tasa de error del 3,6 % cuando los operarios introducen manualmente los datos de las facturas en un sistema (APQC Accounts Payable Benchmarking), lo que significa que una de cada 28 facturas en papel será incorrecta.
- El sector está polarizado: 7 aerolíneas registraron tasas de facturas en papel inferiores al 10 %; 10 registraron tasas superiores al 50 %.
- Los equipos suelen verificar en detalle solo entre el 10 % y el 20 % de las facturas; la mayoría de los errores se abonan sin objeción.
- En promedio, los errores de facturación representan el 1 % de los costes operativos directos, lo que equivale a un problema de 4.600 millones de dólares para el sector.
Como respuesta, Skymetrix ha lanzado AI Invoice Automation — una solución de facturación sin contacto diseñada para ayudar a las aerolíneas a eliminar el procesamiento manual de facturas, mejorar la precisión de la verificación y reducir las pérdidas operativas a gran escala.
"Las aerolíneas operan las máquinas más avanzadas del mundo, pero el 40 % de las facturas que generan siguen llegando en formatos que un ordenador no puede leer. Una vez que hay que volver a introducir una factura, el error se vuelve estadísticamente inevitable; y una vez que llega al libro mayor, el coste de corregirlo se pierde entre el ruido. El 'sobrecoste invisible' es la consecuencia financiera". — Michael Scheidler, consejero delegado de Skymetrix
Acerca de Skymetrix
Skymetrix es líder en soluciones de gestión de costes para aerolíneas, con 25 años de experiencia y una cartera de clientes que abarca más de 135 aerolíneas, incluidas 7 de las 10 más grandes de Europa. La compañía combina tecnología basada en IA con un profundo conocimiento del sector para ayudar a las aerolíneas a reducir los costes operativos directos, ahorrar tiempo y aumentar la rentabilidad.
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