Étude Skymetrix : 40 % des factures sont encore adressés aux compagnies aériennes sur papier, et les erreurs coûtent au secteur 4,6 milliards de dollars par an

LONDRES, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Skymetrix, la société de gestion des coûts dans l'industrie aéronautique, a publié aujourd'hui les résultats d'une étude majeure sur la numérisation des factures envoyées aux compagnies aériennes. Sur la base de l'analyse de 1,12 million de factures de carburant et de redevances aéroportuaires dans 31 compagnies aériennes au cours de la période 2024-2025, l'étude a révélé que 40,3 % des factures arrivaient encore sous la forme de documents non structurés (papier, PDF scannés ou PDF joints à un courriel), ce qui nécessite une saisie manuelle des données dans les systèmes financiers.

Skymetrix estime que cette situation, associée à des taux chroniquement bas de vérification détaillée des factures, contribue chaque année pour les compagnies aériennes mondiales à un « surcoût invisible » de 4,6 milliards de dollars dû à des erreurs non détectées, soit environ un huitième du bénéfice net total du secteur.

Principales conclusions

40,3 % des factures de carburant et d'aéroport arrivent sur papier ou au format PDF, ce qui nécessite une saisie manuelle des données.

Il y a un taux d'erreur de 3,6 % lorsque des humains saisissent les données d'une facture dans un système (analyse comparative de l'APQC relative aux comptes créditeurs), ce qui signifie qu'une entrée sur 28 de n'importe quelle facture papier sera erronée.

Le secteur affiche d'importantes disparités : 7 compagnies aériennes présentent des taux de factures papier inférieurs à 10 %, et 10 des taux supérieurs à 50 %.

Les équipes ne vérifient généralement que 10 à 20 % des factures en détail ; la majorité des factures erronées sont payées sans contestation.

En moyenne, les erreurs de facturation représentent 1 % des coûts d'exploitation directs, ce qui équivaut à 4,6 milliards de dollars pour le secteur.

En réponse, Skymetrix a lancé AI Invoice Automation, une solution de facturation sans contact conçue pour aider les compagnies aériennes à éliminer le traitement manuel des factures, à améliorer la précision des vérifications et à réduire à grande échelle les pertes opérationnelles imputables à des erreurs.

« Les compagnies aériennes utilisent les machines les plus perfectionnées au monde, mais 40 % des factures générées par ces opérations arrivent encore dans des formats qu'un ordinateur ne peut pas lire. Dès qu'une facture doit être saisie à nouveau, l'erreur devient statistiquement inévitable, et une fois que celle-ci atteint le grand livre, le coût de sa correction disparaît dans toute la masse des données. La conséquence financière en est un "surcoût invisible". »

— Michael Scheidler, directeur général de Skymetrix

À propos de Skymetrix

Riche de 25 ans d'expérience et d'une base de clients couvrant plus de 135 compagnies aériennes, dont 7 parmi les 10 plus grandes d'Europe, Skymetrix est le leader des solutions de gestion des coûts des compagnies aériennes. L'entreprise combine technologie alimentée par l'IA et connaissances approfondies du secteur pour aider les compagnies aériennes à réduire leurs coûts d'exploitation directs, à gagner du temps et à accroître leur rentabilité.

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