Investigación sobre los beneficios cognitivos del consumo de cacahuetes y crema de cacahuete

El ensayo controlado aleatorio de tres brazos y grupos paralelos se llevó a cabo de noviembre de 2019 a junio de 2020 con 63 participantes sanos (44 mujeres y 19 hombres) que tenían entre 18 y 33 años de edad. Los participantes, que eran en su mayoría estudiantes, procedían de la Universidad de Barcelona en España y consumían 25 gramos al día de cacahuetes tostados con piel o dos cucharadas (32 gramos) al día de crema de cacahuete o dos cucharadas (32 gramos) al día de una crema de control. El control tenía una composición de macronutrientes similar a la de los cacahuetes tostados y la crema, pero no contenía compuestos fenólicos ni fibra. El consumo de los productos de cacahuete comenzó después de un período de dos semanas sin cacahuetes antes del estudio.

Los participantes en el estudio siguieron su dieta habitual y consumieron los productos de cacahuete en cualquier momento del día. El vino, las uvas, el chocolate negro con más del 70% de cacao y las bayas se excluyeron de la dieta de los participantes debido a sus altos niveles de resveratrol, un antioxidante presente en los cacahuetes. Además, se excluyeron de la dieta otros frutos secos.

"Esta nueva investigación se refiere a un grupo de participantes jóvenes y apunta a los posibles beneficios para la salud cognitiva y mental de una porción diaria relativamente pequeña de cacahuetes o crema de cacahuete", afirmó la Dra. Samara Sterling, científica especializada en nutrición y directora de investigación de The Peanut Institute. "Cuando se desglosa la estructura nutricional de los cacahuetes, tienen una combinación única de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, como el resveratrol, la niacina, la vitamina E y los ácidos cumáricos, que pueden contribuir a la cognición y la salud mental".

Al principio y al final del estudio, personal capacitado evaluó las funciones cognitivas de los participantes, administrando en un orden estándar una amplia gama de pruebas neuropsicológicas validadas y cuestionarios sobre trastornos del estado de ánimo. Las pruebas evaluaron los tres principales dominios cognitivos: memoria, función ejecutiva y velocidad de procesamiento. También se utilizó la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria, validada para la población española, para detectar estados ansiosos y estados depresivos.

Se recogieron muestras biológicas (sangre en ayunas, orina de 24 horas y heces) antes del inicio del estudio como línea de base y después de seis meses de participación en el estudio. Asimismo, se contactó con los participantes a los tres meses de la investigación para fomentar su adherencia continua a los parámetros del estudio.

"Esta nueva investigación de la Universidad de Barcelona respalda la creciente evidencia de la "comida como medicina" y los beneficios que las elecciones alimentarias saludables pueden tener tanto en los jóvenes como en los mayores", dijo Sterling. "Los cacahuetes y la crema de cacahuete son una forma asequible y versátil de cargarse de vitaminas y minerales que pueden favorecer la salud cognitiva y mental."

La investigación ha sido realizada por la Dra. Rosa M. Lamuela-Raventós y su equipo en la Universidad de Barcelona (Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía, XIA, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, en el INSA-Universidad de Barcelona y CIBEROBN).

Esta investigación ha contado con la financiación de The Peanut Institute 2019, CICYT [AGL2016- 75329-R], CIBEROBN del Instituto de Salud Carlos III, ISCIII del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, (AEI/FEDER, UE) y la Generalitat de Catalunya (GC) [2017SGR 196]. Ninguno de los financiadores participó en el diseño del estudio, la ejecución, el análisis o la interpretación de los datos, ni en la redacción del manuscrito.

Con sede en Albany, Ga., The Peanut Institute es una organización sin ánimo de lucro que apoya la investigación en materia de nutrición y desarrolla programas educativos para fomentar estilos de vida saludables que incluyan los cacahuetes y sus productos. The Peanut Institute lleva a cabo su misión a través de programas de investigación, iniciativas educativas y la promoción de estilos de vida saludables entre los consumidores de todas las edades. Como foro independiente, The Peanut Institute está en una posición única para trabajar con todos los segmentos de la industria alimentaria, la comunidad investigadora, el mundo académico, las organizaciones de consumidores y las instituciones gubernamentales.

Fuente:

Parilli-Moser, I., et al., Consumption of peanut products improves memory and stress response in healthy adults from the ARISTOTLE study: A 6-month randomized controlled trial. Clinical Nutrition, 2021.https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.09.020

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1637587/apc_english_on_white.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834443/The_Peanut_Institute.jpg

SOURCE University of Barcelona