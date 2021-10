Une nouvelle étude conclut que la consommation de cacahuètes et de beurre de cacahuète peut avoir des effets bénéfiques sur la cognition et réduire le stress chez les jeunes adultes

« L'amélioration de la fonction de mémoire et de la réponse au stress après la consommation régulière de cacahuètes et de beurre de cacahuète semble être liée aux effets sur la santé mentale de composés bioactifs tels que le resvératrol et l'acide p -coumarique présents dans les cacahuètes, ainsi qu'à l'augmentation du taux d'acides gras à chaîne courte et d'acides gras saturés à très longue chaîne dans le plasma et les selles associée à la consommation de cacahuètes », explique le Dr Rosa M. Lamuela-Raventós, chercheuse principale de l'université de Barcelone.

L'essai contrôlé randomisé à trois groupes parallèles a été mené de novembre 2019 à juin 2020 auprès de 63 participants en bonne santé (44 femmes et 19 hommes) âgés de 18 à 33 ans. Les participants, qui étaient pour la plupart des étudiants, venaient de l'Université de Barcelone en Espagne et consommaient soit 25 grammes par jour de cacahuètes grillées avec la pelure, soit deux cuillères à soupe (32 grammes) par jour de beurre de cacahuète, soit deux cuillères à soupe (32 grammes) par jour d'un beurre témoin. Le beurre témoin avait une composition en macronutriments semblable à celle des arachides grillées et du beurre d'arachide, mais était exempt de composés phénoliques et de fibres. La consommation des produits d'arachide a commencé après une période de deux semaines sans arachide avant l'étude.

Les participants à l'étude ont suivi leur régime alimentaire régulier et ont consommé des produits d'arachide à tout moment de la journée. Le vin, le raisin, le chocolat noir contenant plus de 70 % de cacao et les baies ont été exclus du régime alimentaire des participants en raison de leur teneur élevée en resvératrol, un antioxydant présent dans les cacahuètes. En outre, d'autres fruits à coque ont été exclus du régime.

« Cette nouvelle étude, qui porte sur un groupe de jeunes participants, met en évidence les avantages possibles, sur le plan de la santé cognitive et mentale, d'une portion quotidienne relativement faible de cacahuètes ou de beurre de cacahuète », déclare le Dr Samara Sterling, spécialiste de la nutrition et directrice de recherche au The Peanut Institute . « Lorsque l'on décompose la structure nutritionnelle des cacahuètes, on constate qu'elles possèdent une combinaison unique de vitamines, de minéraux et de composés bioactifs, dont le resvératrol, la niacine, la vitamine E et les acides coumariques, qui peuvent contribuer à la cognition et à la santé mentale. »

Au début et à la fin de l'étude, un personnel formé a évalué les fonctions cognitives des participants, en administrant dans un ordre standard un large éventail de tests neuropsychologiques validés et des questionnaires sur les troubles de l'humeur. Les tests ont évalué les trois principaux domaines cognitifs - la mémoire, le raisonnement et la vitesse de motricité. L'échelle d'anxiété et de dépression de l'hôpital, validée pour la population espagnole, a également été utilisée pour détecter les états anxieux et les états dépressifs.

Des échantillons biologiques (sang à jeun, urine de 24 heures et selles) ont été prélevés avant le début de l'étude comme base de référence et après six mois de participation à l'étude. Les participants ont également été contactés trois mois après le début de l'étude pour les encourager à respecter les paramètres de l'étude.

« Cette nouvelle étude de l'université de Barcelone confirme les preuves de plus en plus nombreuses du rôle de l'alimentation en tant que médicament et les bienfaits que des choix alimentaires sains peuvent avoir sur les jeunes et les personnes âgées », déclare M. Sterling. « Les arachides et le beurre d'arachide sont un moyen abordable et polyvalent de faire le plein de vitamines et de minéraux qui peuvent favoriser la santé cognitive et mentale. »

La recherche a été menée par le Dr Rosa M. Lamuela-Raventós et son équipe à l'Université de Barcelone (Département de nutrition, sciences de l'alimentation et gastronomie, XIA, School of Pharmacy and Food Sciences), à l'INSA-Université de Barcelone et CIBEROBN).

Cette recherche a été financée par The Peanut Institute 2019, CICYT [AGL2016- 75329-R], CIBEROBN de l'Instituto de Salud Carlos III, ISCIII du Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, (AEI/FEDER, UE) et Generalitat de Catalunya (GC) [2017SGR 196]. Aucun des bailleurs de fonds n'a joué un rôle dans la conception, la mise en œuvre, l'analyse ou l'interprétation de l'étude ou la rédaction du manuscrit.

Basée à Albany, en Géorgie, The Peanut Institute est une organisation à but non lucratif qui soutient la recherche en nutrition et développe des programmes éducatifs pour encourager des modes de vie sains incluant les cacahuètes et les produits à base de cacahuètes. Le Peanut Institute poursuit sa mission à travers des programmes de recherche, des initiatives éducatives et la promotion de modes de vie sains pour les consommateurs de tous âges. En tant que forum indépendant, le The Peanut Institute est particulièrement bien placé pour travailler avec tous les segments de l'industrie alimentaire, le milieu de la recherche, le milieu universitaire, les organisations de consommateurs et les institutions gouvernementales.

1.Parilli-Moser, I., et al., Consumption of peanut products improves memory and stress response in healthy adults from the ARISTOTLE study: A 6-month randomized controlled trial (La consommation de produits à base d'arachide améliore la mémoire et la réponse au stress chez les adultes en bonne santé de l'étude ARISTOTLE : Un essai contrôlé randomisé de 6 mois). Clinical Nutrition, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.09.020

