INVESTIGADORES DE MONTEFIORE EINSTEIN DEMUESTRAN QUE UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE UN MONITOR DIGITAL PUEDA TRANSFORMA LA ATENCIÓN DE LA DIABETES

Un nuevo estudio publicado en JAMA Network Open destaca un enfoque eficaz y accesible para mejorar la gestión de la diabetes

BRONX, N.Y., 6 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva investigación realizada por científicos de Montefiore Einstein ha demostrado que una herramienta infrautilizada, usada sobre todo por endocrinólogos, puede transformar los resultados del tratamiento de la diabetes en las clínicas de atención primaria. A pesar de su eficacia comprobada para mejorar el manejo de la diabetes, solo el 10 % de los diabéticos insulinodependientes utilizan un monitor continuo de glucosa (MCG), un pequeño dispositivo portátil que registra de forma continua los niveles de glucosa en sangre.

Montefiore Medical Group Primary Care Team describe how Continuous Glucose Monitors work

Los resultados publicados hoy en JAMA Network Open, muestran que los más de 2,000 pacientes a quienes se les prescribió un MCG tuvieron un 13 % menos de probabilidades de requerir hospitalización, un 18 % menos de probabilidades de acudir a la sala de emergencias y, en general, experimentaron mejoras significativas en el control de sus niveles de glucosa en comparación con quienes no utilizaron estos dispositivos. Este análisis impulsó una nueva iniciativa para aumentar el uso de los MCG en la atención primaria; dicha iniciativa se centra en las 18 clínicas de atención primaria de Montefiore Medical Group (MMG) pertenecientes a Montefiore Medical Center.

"En Estados Unidos hay más de 40 millones de diabéticos, por tanto un enfoque creativo y colaborativo es necesario para garantizar que las personas [afectadas] tengan acceso a herramientas para controlar con éxito su enfermedad", comenta el autor principal, Jovan Milosavljevic, M.D., M.S., endocrinólogo y profesor adjunto de medicina en la División de Endocrinología del Departamento de Medicina de Montefiore Einstein. "Como endocrinólogo, he visto de primera mano los beneficios de los MCG. Dado que los pacientes acuden a su médico de atención primaria con mucha más frecuencia [que al endocrinólogo], se nos presenta una oportunidad extraordinaria para capacitar tanto a los equipos de atención primaria como a los propios pacientes en ese entorno asistencial."

Avanzando hacia un nuevo hito

El modelo que permitió llevar con éxito los MCG de la atención especializada a la atención primaria, refleja la labor de la autora sénior Shivani Agarwal, M.D., M.P.H., Directora Senior de Mejora y Estrategia de Atención Comunitaria de Montefiore Einstein, para rediseñar sistemas que trasladen la atención al entorno más adecuado, utilizando herramientas de salud poblacional respaldadas por la evidencia y capaces de mejorar los resultados clínicos.

"Muchos de los problemas que enfrentamos en el ámbito de la salud para mejorar los resultados tienen menos que ver con la ausencia de un sistema diseñado para optimizar y dar apoyo a nuestra extraordinaria fuerza laboral, como de la dificultad para aplicar avances médicos revolucionarios a la atención médica cotidiana", señaló la Dra. Agarwal. "Al poner en marcha esta transformación de la atención primaria para incrementar el uso de los MCG, estoy convencida de que hemos identificado un modelo replicable en un entorno ideal, donde pacientes y profesionales de la salud transformen conjuntamente la manera de tratar la diabetes", asegura. "La diabetes afecta gravemente a nuestras comunidades y hemos de ser capaces de llevar rápidamente avances como éste a nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida y sus resultados en salud."

Una de las principales dificultades que plantea la diabetes es que requiere atención las 24 horas del día, ya que los niveles de glucosa varían constantemente debido a factores como la alimentación, la actividad física, el estrés y ciertos medicamentos. Antes de la incorporación de los MCG, los profesionales de la salud tenían que guiarse de las mediciones obtenidas mediante punciones en el dedo; punciones que podían ser dolorosas y que solo reflejaban un momento específico; y además el paciente debía acudir a una consulta médica. Sin embargo, los MCG permiten que médicos y personal de enfermería revisen los datos tanto durante las consultas como de forma remota a lo largo del tiempo, identificando exactamente los momentos en los que los niveles de glucosa aumentan o disminuyen. Esto permiten establecer conversaciones más informadas sobre el manejo de la diabetes y mejora el acceso a los servicios de salud.

Con el apoyo de, entre otros, la American Diabetes Association, los doctores Milosavljevic, Agarwal y Hodgson están implementando una iniciativa en toda la red de clínicas de atención primaria para capacitar a los médicos en la prescripción y el manejo de los MCG. Por otro lado, el personal de enfermería está siendo entrenado para colocar y activar los dispositivos durante las consultas, mientras que a los pacientes se les enseñar a usar los monitores y a interpretar los datos, además de participar en el diseño de los programas de apoyo sobre los MCG.

"Los diabéticos viven con su enfermedad las 24 horas del día, todos los días; sin embargo, cuando acudían a nuestras consultas solo obteníamos un número que representaba un instante específico", explicó Sybil J. Hodgson, M.D., Vicepresidenta Adjunta de Servicios Clínicos del Montefiore Medical Group. "Ahora que contamos con los MCG como una nueva herramienta, podemos hacer preguntas sobre momentos específicos en los que observamos aumentos o disminuciones de la glucosa, por ejemplo, o qué alimentos consumieron y cómo se sentían en ese momento. Esto nos ha permitido comprender mejor la vida de nuestros pacientes y tomar decisiones terapéuticas basadas en una mayor cantidad de datos útiles. Este proceso no solo ayuda a que los pacientes participen más activamente en el manejo de su diabetes, sino que además está transformando la forma en que tratamos una de las enfermedades más frecuentes y persistentes en la atención primaria."

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su facultad de Medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

FUENTE Montefiore Health System