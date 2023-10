Investimentos ACON conclui o desinvestimento da Dori Alimentos

A Dori é pioneira no mercado de lanches brasileiro e teve um crescimento orgânico significativo da EBITDA durante o período de investimento da ACON.

WASHINGTON e SÃO PAULO, 4 de outubro de 2023 /PRNewswire/-- A ACON Investments anunciou que concluiu o desinvestimento total de seu interesse pela Dori Alimentos, uma empresa familiar apoiada por uma afiliada da ACON Investments, para a Ferrara Candy Company, uma empresa relacionada à Ferrero e a maior empresa de confeitos de açúcar dos EUA. A Dori é uma das principais fabricantes e distribuidoras de doces e salgadinhos do Brasil. Durante o período de retenção da ACON, a Dori mais do que triplicou seu EBITDA, puramente por meio do crescimento orgânico, como resultado do aumento da receita e da expansão da margem.

Esta transação representa a terceira saída do quarto fundo da ACON na América Latina. A ACON tem 27 anos de experiência na América Latina, onde investiu em 41 empresas em 10 países diferentes e alcançou 29 saídas. Atualmente, a empresa está investindo seu quinto Fundo para a América Latina.

Desde sua fundação em 1967, a Dori construiu marcas fortes e reconhecidas que são amadas por milhões de consumidores em todo o Brasil, incluindo Dori, Pettiz, Jubes, Gomets, Deliket, Disqueti, Yogurte 100 e Bolete. O forte portfólio da Dori, o desempenho consistente e recursos de distribuição nacional multicanal permitiram que ela tivesse um crescimento de receita de dois dígitos nos últimos anos.

"Vimos a Dori evoluir tremendamente desde nosso investimento inicial em 2016 e estamos entusiasmados com o fato da Dori estar embarcando em uma nova fase de sua história. Acreditamos que a Dori e a Ferrara formarão uma forte parceria que criará valor para todas as partes interessadas", disse Rodrigo Galvão, sócio da ACON Investments no Brasil.

"Estamos entusiasmados em nos unir à Ferrara,Ferrara, que estamos confiantes de ser o parceiro certo para esta próxima etapa da incrível história da Dori", comentou Pedro Lobo, CEO da Dori. "Assim como nós, a Ferrara coloca o consumidor no centro de tudo o que faz, compartilha nosso espírito de inovação e acredita no poder emocional de doces e lanches. Esse emparelhamento reflete a excelente empresa que a equipe Dori construiu ao longo de 50 anos e nossa posição como pioneira do setor no Brasil. Estamos entusiasmados em preservar esse valioso patrimônio".

"Por muitos anos, a Ferrara tem sido uma grande inspiração para a construção do portfólio de produtos da Dori e, talvez por isso, pareçam ser empresas semelhantes. Estou feliz em ver que a Dori será fundamental para a expansão oficial da Ferrara no Brasil, o que certamente proporcionará o melhor caminho para o sucesso do negócio que construímos", disse Vitor Barion, presidente do conselho de administração da Dori.

"A Dori se encaixa perfeitamente com a Ferrara, com um portfólio complementar de guloseimas, patrimônio semelhante e uma cultura interna orientada por valores", observou Marco Capurso, CEO da Ferrara. "Temos profunda admiração pelos produtos da Dori e pela equipe extraordinária. Estamos entusiasmados em entrar no mercado brasileiro de rápido crescimento e criar uma tremenda oportunidade à frente tanto para a Dori quanto para a Ferrara".

Os mais de 3.100 funcionários da Dori se juntarão aos 4.600 membros da equipe da Ferrara para promover uma visão e estratégia compartilhadas, além de trazer mais doçura aos consumidores em todo o mundo.

Os termos financeiros da transação não foram divulgados. O Banco J.P. Morgan S.A. atuou como consultor financeiro exclusivo da Dori. Cescon Barrieu foram consultores jurídicos da Dori, e Lefosse Advogados e Hogan Lovells foram consultores jurídicos da ACON.

Sobre a ACON Investments

A ACON Investments, L.L.C. é uma empresa internacional de investimento em capital privado com sede em Washington, D.C. que administra fundos de capital privado e parcerias de propósito específico que fazem investimentos nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa. Com profissionais em Washington, D.C., Dallas, Los Angeles, Nova York, Bogotá, Madri, Cidade do México e São Paulo, a ACON administrou US$ 7,0 bilhões em ativos desde o início e tem um histórico de 27 anos. Para mais informações, acesse www.aconinvestments.com.

Sobre a Companhia de Doces Ferrara

Há mais de 100 anos, a Ferrara cria confeitos açucarados que encantam a cada mordida os amantes de doces de todas as gerações. Hoje, a empresa é a confeitaria líder nos EUA. Ferrara tem uma equipe de mais de 4.600 funcionários trabalhando juntos para criar e entregar centenas de produtos vendidos sob um portfólio de marcas populares como Black Forest®, Brach's®, NERDS®, SweeTARTS® e Trolli® para milhões de famílias nos EUA anualmente. O sucesso da Ferrara em inovação líder do setor foi impulsionado por profundas percepções do consumidor e parcerias com varejistas, além de uma dedicação à diversidade de pensamento, experiência e pessoas. Com sede em Chicago,Chicago, a Ferrara possui uma rede operacional de 13 instalações na América do Norte, que inclui fabricação, distribuição, vendas, e pesquisa e desenvolvimento. A empresa privada é uma empresa relacionada à Ferrero. Saiba mais em www.ferrarausa.com ou www.linkedin.com/company/ferrara-

Sobre a Dori Alimentos

Com mais de 56 anos de história, a Dori é uma das líderes no Brasil nos segmentos em que atua, consolidando-se como uma das maiores e mais relevantes fabricantes e distribuidoras nacionais de salgadinhos saudáveis de amendoim, salgadinhos doces e salgadinhos de chocolate, com as marcas Dori, Pettiz, Gomets, Yogurte 100, Bolete, Deliket e Disqueti. Atualmente, a empresa exporta para mais de 40 países nos 5 continentes. Com sede na cidade de Marília, conta com mais de 3,1 mil funcionários em quatro unidades industriais no Brasil. A Dori Alimentos está atualmente registrada como companhia aberta (categoria A) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Saiba mais em https://ri.dori.com.br/en/dori/corporate-profile/ ou www.linkedin.com/company/dorialimentos.

