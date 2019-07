Investindo no futuro do setor de laticínios da Tailândia: Yili recebe pessoal da Chomothana na China para fusão cultural e treinamento operacional

Quatorze funcionários de nove departamentos incluindo produção, qualidade, energia, RH, importação e exportação, pesquisa e vendas participaram, na matriz da Yili, do curso de treinamento com duração de cinco dias, sobre a cultura da empresa e sobre a tecnologia emergente.

"Estamos felizes por termos a oportunidade de apresentarmos os principais valores e a cultura da Yili para membros de nossa equipe na Tailândia, permitindo que eles sintam a afetuosidade de ser parte de uma equipe global de 50.000 pessoas", disseram os funcionários do departamento de RH do Grupo Yili. "Esperamos que esta visita faça com que eles entendam a missão da Yili, e nosso foco na utilização das mais recentes tecnologias, visando criar a mais avançada e confiável fonte de nutrição e inovação no setor de laticínios".

Com ênfase na melhoria das habilidades de seus funcionários, a empresa se dedica ao desenvolvimento de talentos em escala global, criando não somente especialistas nas áreas de toda a cadeia industrial, mas também novas habilidades para oferecer-lhes mais opções profissionais. Em maio de 2019, o "Prêmio de Excelência na Prática" foi concedido à Yili pela Associação para o Desenvolvimento de Talentos (ATD - Association for Talent Development), uma associação sem fins lucrativos que presta serviços aqueles que desenvolvem talentos no local de trabalho, em reconhecimento de seu papel na criação de talentos globais no setor de laticínios.

"Acreditamos que, com o que observamos e obtivemos com esta visita, estamos prontos para aumentar o nível de nossos protocolos gerais de gerenciamento na Chomthana e oferecer mais produtos e serviços de alta qualidade na Indonésia, juntamente com o Grupo Yili", disse o Sr. Thanapol, gerente de produção da Chomthana.

Tendo estabelecido um sistema global de recursos, inovação e marketing e uma abordagem de desenvolvimento premium de talentos, com base em sua estratégia, a empresa continuará a investir na expansão do desenvolvimento de talentos, se esforçando para fornecer a cada funcionário um conjunto de habilidades que irá formar uma base sólida para o desenvolvimento do setor de laticínios.

Sobre a Yili

Desde 1956, o Grupo Yili é o maior produtor de laticínios da China, com mais de 60 anos de desenvolvimento. Agora, a Yili ocupa o primeiro lugar na Ásia, de acordo com a lista das "20 maiores empresas de laticínios do mundo" de 2018, do Rabobank e é a única empresa de laticínios a atender tanto os Jogos Olímpicos de verão quanto de inverno. Utilizando a tecnologia, a Yili tem por objetivo construir a plataforma líder de P&D e de cooperação de pesquisas entre a indústria e universidades para o setor de alimentos saudáveis. Em 2017, o Grupo Yili recebeu o prêmio "Melhores Práticas da China na Obtenção das Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs)" do Pacto Global das Nações Unidas, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, e em 2019 ficou no terceiro lugar das "50 Marcas Alimentícias Mais Valiosas do Mundo", da Brand Finance.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/950794/Yili_Group.jpg

FONTE Yili Group

SOURCE Yili Group