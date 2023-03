Investir plus intelligemment sur un marché incertain : CoinEx informe ses utilisateurs des fluctuations du marché

HONG KONG, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Publié conjointement par CoinEx et ViaBTC Capital, le rapport annuel Crypto 2022 prévoit que le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH), les deux principales cryptomonnaies, feront toujours face à des incertitudes en 2023. Selon le rapport, le Bitcoin devrait rester volatil compte tenu des incertitudes de l'économie mondiale et du climat géopolitique. En parallèle, la mise à jour Shanghai d'Ethereum au deuxième trimestre de 2023 permettra aux validateurs de retirer leurs ETH stakés en 2020. La pression à la vente découlant de ces facteurs peut avoir une incidence sur les prix de BTC et d'ETH à court terme.

Source: CoinEx

Pour investir plus intelligemment sur un marché imprévisible, les utilisateurs de cryptomonnaies doivent suivre les tendances du marché, prendre rapidement des décisions d'investissement et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Les utilisateurs de cryptomonnaies au niveau mondial peuvent rester informés des dernières tendances du marché sur la page web [Marchés] de CoinEx. Il convient de noter que depuis le déploiement du segment [Marchés], CoinEx a continué à améliorer ses fonctionnalités pour renforcer l'expérience utilisateur tout en aidant ses utilisateurs à tenir compte des fluctuations du marché en temps réel.

La page [Marchés] couvre les sections suivantes :

I. Liste des devises

Sur l'onglet « Liste des devises », les utilisateurs peuvent trouver la cryptomonnaie qu'ils recherchent en fonction de leurs demandes, en s'appuyant sur de nouvelles catégories comme « Position », « Sélection » et d'autres étiquettes : ils ont ainsi une vue d'ensemble des fluctuations des prix et du volume de transactions des cryptomonnaies.

II. Nouvelle liste

L'onglet « Nouvelle liste » familiarise rapidement les utilisateurs avec les nouvelles cryptomonnaies répertoriées sur CoinEx. La fonction classe les cryptomonnaies dans l'ordre chronologique en fonction de leur date de mise en ligne. Les utilisateurs sont ainsi informés des dernières performances des nouvelles cryptomonnaies. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent également rester informés des catégories de cryptomonnaies spécifiques, ce qui leur simplifie la tâche lorsqu'ils investissent dans différentes cryptomonnaies.

III. Aperçu des marchés

La fonction [Aperçu des marchés] répond aux besoins des utilisateurs en recueillant sur une même page plusieurs informations en temps réel : classements des cryptomonnaies, tendances des transactions, évolutions des prix et données historiques. Avec cette fonction « Aperçu des marchés », les utilisateurs peuvent suivre la tendance du marché en consultant les statistiques en temps réel, comme les classements des cryptomonnaies, la distribution des commandes, la distribution d'achat et de vente et la valeur marchande historique.

Malgré les nombreuses incertitudes qui pèsent sur le marché des cryptomonnaies en 2023, nous avons également assisté à l'émergence d'un grand nombre de catégories et de projets innovants. S'ils restent à l'écoute de l'évolution du marché et suivent les dernières tendances, les investisseurs en cryptomonnaies pourraient bénéficier de leur position de précurseurs tandis qu'ils tentent de prendre des décisions éclairées issues de leur observation du marché. Le segment [Marchés] de CoinEx, qui est l'une des passerelles vers la constitution d'un patrimoine en cryptomonnaies, facilite le travail des investisseurs en leur faisant bénéficier d'un plus grand nombre de possibilités sur un marché volatil.

