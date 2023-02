Fazendo investimentos mais inteligentes em um mercado incerto: a CoinEx mantém os usuários atualizados sobre os movimentos do mercado

HONG KONG, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O RELATÓRIO ANUAL DE CRIPTOMOEDAS DE 2022, publicado em conjunto pela CoinEx e ViaBTC Capital, prevê que as duas principais criptomoedas, Bitcoin e Ethereum, continuarão a lutar contra incertezas em 2023. De acordo com o relatório, espera-se que o Bitcoin continue volátil, devido à economia global incerta e ao clima geopolítico. Enquanto isso, a atualização de Xangai do Ethereum no segundo trimestre de 2023 permitirá que os stakers retirem seu ETH depositado em 2020. A pressão de venda resultante desses fatores pode afetar os preços do BTC e do ETH no curto prazo.

Fonte: CoinEx (PRNewsfoto/CoinEx Global Limited)

Para fazer investimentos mais inteligentes em um mercado imprevisível, os usuários de criptomoedas devem monitorar as tendências do mercado, tomar decisões rápidas de investimento e ajustar suas estratégias de acordo.

Os usuários globais de criptomoedas podem se manter informados sobre as últimas tendências do mercado por meio da página [Mercado] da CoinEx. Deve-se observar que, desde que o segmento [Mercado] foi implementado, a CoinEx continuou a atualizar suas funcionalidades para melhorar a experiência do usuário, ajudando os usuários a capturar os movimentos do mercado em tempo real.

A página [Mercado] abrange as seguintes seções:

I. Lista de moedas

Na Lista de moedas, os usuários podem identificar a criptomoeda alvo de acordo com suas demandas com base em novas categorias, incluindo Posições, Selecionadas e tags diferentes, que oferecem uma visão panorâmica dos movimentos de preço e volume de negociação da criptomoeda.

II. Nova listagem

A Nova listagem familiariza rapidamente os usuários com as novas criptomoedas listadas na CoinEx. O recurso classifica criptomoedas em ordem cronológica com base em seu tempo de listagem, informando aos usuários o mais recente desempenho de novas criptomoedas. Enquanto isso, os usuários também podem se manter informados sobre as categorias específicas de criptomoedas, desfrutando assim de maior conveniência ao investir em diferentes criptomoedas.

III. Visão geral do mercado

A função [Visão geral do mercado] coleta classificações de criptomoedas em tempo real, tendências de negociação, alterações de preços e dados históricos em uma única página, atendendo às necessidades dos usuários. Com a Visão geral do mercado, os usuários podem visualizar estatísticas em tempo real, como Classificações de criptomoedas, Distribuição de ordens, Distribuição de alterações de preços e Histórico de valor de mercado, para acompanhar a tendência de mercado.

Apesar das muitas incertezas enfrentadas pelo mercado de criptomoedas em 2023, também testemunhamos muitas categorias emergentes e projetos inovadores. Ao se manterem sintonizados com os desenvolvimentos do mercado e acompanharem as últimas tendências, os investidores de criptomoedas podem obter uma vantagem pioneira ao tentar tomar decisões informadas por meio de observações do mercado. Atuando como uma das pontes para a riqueza de criptomoedas, o segmento [Mercado] da CoinEx facilita os investidores a encontrar mais oportunidades em um mercado volátil.

Contato

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1999965/Source_CoinEx.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

SOURCE CoinEx Global Limited