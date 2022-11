Investissement de 20 millions d'euros dans BC Platforms mené par Jolt Capital

Cet investissement en capital développement est mené par le spécialiste de l'investissement deeptech Jolt Capital pour renforcer BC Platforms comme leader européen de la fourniture de « données de vie réelle » pour la médecine de précision personnalisée.

ZURICH, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- BC Platforms (BCP), leader global de la gestion et de l'analyse des données de santé (DDS), annonce le bouclage d'une levée de 20 millions de francs suisses (20 millions d'euros). Ce tour en growth equity est mené Jolt Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-développement pour les entreprises de deeptech européennes.

Le financement servira à accélérer l'expansion de l'empreinte de données de l'entreprise, à consolider sa position de leader européen de la fourniture de données de santé pour la médecine de précision personnalisée, avec un focus sur la collecte de données dites « de vie réelle » (DVR ou real world data RWD) en provenance des pays européens et asiatiques. L'objectif est de fournir aux usagers des services de BCP, parmi lesquels une dizaine des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, des données sur plus de 100 millions de patients d'ici 2026.

La levée va également permettre d'accélérer l'avance technologique de la plateforme de BCP autour des fonctions d'apprentissage fédéré, qui permettent une meilleure harmonisation des données, un respect accru de la vie privée, et la fourniture rapide de connaissances à destination des chercheurs et des praticiens cliniques. Les services de BCP accélèrent le développement de nouvelles molécules thérapeutiques, grâce à la fourniture de données de santé qualifiées pour la recherche et l'innovation, dans la perspective de mettre au point plus rapidement des traitements efficaces contre les maladies rares. Un volet important de cette expertise est constitué d'un « environnement de collaboration de confiance » (TCE). Le financement levé sera aussi utilisé pour accélérer le leadership technologique de BCP et accroître ses opérations de marketing et sa force de vente à l'international, l'entreprise étant déjà présente aux USA, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suisse et à Singapour.

Tero Silvola, CEO de BCP : « Jolt Capital est l'investisseur de référence du private equity européen pour la deeptech et nous sommes ravis qu'ils nous aient reconnus comme l'un des champions de notre propre domaine. Ce tour significatif va nous offrir une aide précieuse dans la mission que nous nous sommes donnée de devenir le leader de la fourniture de données de santé « de vie réelle » (RWD) en provenance de nombreux pays sur plusieurs continents. Des données-patients diversifiées seront garantes de meilleurs résultats pour les malades, les chercheurs et la société dans son ensemble, grâce à un diagnostic et à des médicaments applicables plus rapidement et avec moins de restrictions. Nous allons également pouvoir considérer des développements par croissance externe. »

Laurent Samama, Managing Partner de Jolt Capital : « Nous sommes des spécialistes de la croissance des deeptechs européennes et avons été séduits par la puissance phénoménale des plateformes d'analyse et de découverte génomique de BCP. L'accès à des données diversifiées et uniques de patients est devenu crucial pour le succès des entreprises de biotechs et de pharma, et plus généralement pour le système de santé mondial. Il s'agit d'un marché considérable et à forte croissance, sur lequel BCP se positionne comme l'un des futurs leaders globaux. »

TCE est un environnement de collaboration optimisé créé pour assurer aux organisations de santé une parfaite adéquation à leurs exigences de conformité liées à la vie privée lors du partage de données avec des chercheurs à l'échelle internationale. BCP a conçu TCE pour harmoniser l'accès aux données de vie réelle des patients. L'environnement protège également les algorithmes propriétaires d'IA utilisés pour la reconnaissance des formes et permet aux développeurs de nouveaux médicaments de se concentrer sur leur recherche. BCP maîtrise au plus haut point l'encadrement règlementaire européen pour la protection des données, et offre ainsi aux développeurs de molécules des technologies de collecte de données uniques et parfaitement conformes à ce cadre.

A propos de BC Platforms

BCP est l'un des leaders mondiaux des données pour les sciences du vivant et fournit des plateformes technologiques polyvalentes pour la médecine personnalisée, afin d'accélérer le transfert des innovations vers la pratique clinique. BCP convertit les informations biologiques complexes collectées dans le monde médical en données d'aide au diagnostic et aux soins, créant une boucle vertueuse du laboratoire au lit du patient. Ces données, en provenance de diverses bio-banques et organismes de santé, sont harmonisées et gérées par BCP, puis mises à disposition de l'industrie pharmaceutique et des entreprises de biotechnologies pour améliorer leur R&D. En parallèle, BCP autorise la stratification des patients afin de proposer des thérapies adaptées, pour une médecine toujours plus personnalisée. La plateforme de découverte et d'analyse de données génomiques mise au point par BCP permet une meilleure intégration, sécurisation et interprétation de ces données. BCP a développé un réseau global de partenaires (BCRQUEST.com) qui permet d'accéder à des données en vie réelle et de haute qualité. Ce réseau en empreinte multisite couvre 20 pays, 5 continents et 23 millions de patients. Essaimée en 1997 d'un projet Whitehead du MIT, BCP s'appuie sur 25 ans de collaboration avec des chercheurs, développeurs et partenaires industriels de premier plan. BCP a son siège social à Zurich (Suisse), et est implanté en Finlande, à Singapour, à Londres et à Boston.

A propos de Jolt Capital

Jolt Capital est une société de gestion spécialisée dans l'investissement de croissance dans les entreprises de technologies avancées, qui a pour mission de former les futurs leaders européens à vocation mondiale. Depuis 2011, Jolt Capital investit dans des sociétés européennes en B2B, qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 10M€ et 50M€. L'équipe de Jolt Capital est composée uniquement d'investisseurs et de dirigeants expérimentés d'entreprises de haute technologie. La société est localisée à Paris, Lausanne, Copenhague et Milan. Sa plateforme d'IA propriétaire Jolt.Ninja permet un sourcing enrichi, des due diligences accélérées et la détection automatique de cibles d'investissement ou d'acquisition.

CONTACT: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1940673/Jolt_Capital_Logo.jpg

SOURCE Jolt Capital