Invictus firma una declaración de intenciones para la venta de cannabis en Alemania

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" o la "Compañía") (TSXV: GENE) (OTC: IVITF) (FRA: 8IS1) se complace anunciar que ha firmado una declaración de intenciones no vinculante ("LOI", por sus siglas en inglés), ejecutada el 13 de junio de 2018 para vender cannabis seco a un importador y distribuidor alemán de cannabis médico (el "Importador"). La Compañía se comprometerá inicialmente a vender 1.000 kg de flor de cannabis seca al año a un precio de 6,50 euros el gramo. Los volúmenes y respectivos precios de flor de cannabis seca para el segundo y años consecutivos se definirán en un Definitive Offtake Agreement (el "Offtake Agreement").

El importador, cuyo nombre permanecerá sin revelar hasta la ejecución del Offtake Agreement, combina un modelo empresarial altamente competitivo con una amplia red de distribución de 20.000 farmacias y un claro enfoque en el marketing de producto y educación profesional. El experimentado equipo directivo del Importador dirigió previamente una sociedad conjunta internacional con éxito a la fase final de la oferta alemana para la producción nacional de cannabis y unifica la experiencia de los profesionales médicos, expertos en regulación farmacéutica así como empresarios experimentados. Esta combinación única servirá para asegurar la importación y distribución seguras y fiables de los productos de Invictus al mercado exponencialmente creciente en Alemania y Europa.

Antes de cualquier envío de flor de cannabis seca al mercado alemán Invictus debe obtener primero un permiso de exportación de Health Canada así como una certificación de Good Manufacturing Practice ("GMP"), de acuerdo con las reglas que gobiernan los productos medicinales en la Unión Europea. La certificación EU-GMP es un requisito para distribuir cannabis médico a Alemania y en la Unión Europea. El importador debe obtener un permiso de importación.

Independientemente del Offtake Agreement, la compañía y el importador explorarán también la obtención de una licencia de cultivo en Alemania.

"Seguimos explorando oportunidades para ventas y distribución más allá de los límites de nuestra nación a países, como Alemania, que acogen productos de cannabis médico legalizados", dijo Dan Kriznic, fundador y consejero delegado. "Estas nuevas relaciones diversificarán nuestras operaciones y nos permitirán convertirnos en la compañía de cannabis de Canadá, y más allá".

Acerca de Invictus

Invictus posee y opera dos plantas de producción de cannabis, ambas con licencias de ventas, bajo la ACMPR en Canadá, con la visión de producir una variedad de productos de cannabis de alta calidad y bajo coste al mercado global, como permiten las regulaciones. La filial de propiedad total de la Compañía, Acreage Pharms Ltd. ("Acreage Pharms"), se localiza en West-Central Alberta. Los AB Laboratories Inc. ("AB Labs"), 50% propiedad de la Compañía, localizados en Hamilton, Ontario. AB Ventures Inc. ("AB Ventures") poseen 100 acres de tierra cerca de Hamilton, Ontario, que se utilizarán para el futuro cultivo de cannabis. Recientemente, la Compañía anunció que ha entrado en una declaración de intenciones para una opción de adquirir un solicitante (el "OptionCo") bajo la ACMPR. Combinada, la Compañía espera tener aproximadamente 332.000 y 822.000 pies cuadrados de capacidad de producción de cannabis para finales de 2018 y 2019, respectivamente.

Gene Simmons, leyenda de la música y magnate de los medios, transmite la visión de Invictus como líder evangelista.

La filial de propiedad total de la Compañía, Poda Technologies Ltd. ("Poda"), ha desarrollado el primer sistema vaporizador de limpieza cero del mundo. Las cápsulas totalmente biodegradables de Poda son autosuficientes, y no contaminan el vaporizador con olor, sabor o residuos.

Finalmente, Future Harvest Development Ltd. ("Future Harvest"), propiedad en un 82,5% de la Compañía, es un fabricante de fertilizadores y nutrientes de alta calidad, con sede en Kelowna, British Columbia. Future Harvest ha estado operativa durante más de 20 años dentro de la marca Plant Life Products and Holland Secret.

Huella de producción canadiense de Invictus:

Metraje cuadrado

Compañía Fase Provincia Actual 31-dic-18 31-dic-19



Acreage Pharms 1 Alberta 7.000 7.000 7.000



Acreage Pharms 2 Alberta 33.000 33.000 33.000



Acreage Pharms 3 Alberta 80.000 80.000



Acreage Pharms 4 Alberta 240.000



Total Acreage Pharms 40.000 120.000 360.000



AB Laboratories 1 Ontario 16.000 16.000 16.000



AB Laboratories 2 Ontario 40.000 40.000



Total AB Laboratories 16.000 56.000 56.000



AB Ventures 1 Ontario 21.000 21.000



AB Ventures 2 Ontario 80.000 80.000



Total AB Ventures - 101.000 101.000



Option Co 1 British Columbia 55.000 55.000



Option Co 2 British Columbia 250.000



Total Option Co - 55.000 305.000



Total Combined 56.000 332.000 822.000



Declaraciones prospectivas: Este comunicado incluye ciertas declaraciones y la información que puede constituir información prospectiva en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables o declaraciones prospectivas dentro del significado de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluyendo declaraciones sobre estimaciones de futuro, planes, objetivos, tiempo, hipótesis o expectativas de rendimiento futuro, incluyendo adquisición potencial de OptionCo, y la capacidad de producción potencial de OptionCo, AB Labs, AB Ventures y Acreage Pharms son declaraciones prospectivas y contienen información prospectiva. Generalmente, las declaraciones e información prospectivas se pueden identificar por el uso de terminología prospectiva como "piensa" o "anticipa", o variaciones de estas palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "podrían" o "ocurrir". Las declaraciones prospectivas se basan en ciertos supuestos materiales y análisis realizado por la empresa y las opiniones y estimaciones de gestión a partir de la fecha de este comunicado de prensa, incluyendo que la Compañía tenga éxito al ejercer su opción de adquirir OptionCo, incluyendo obtener la aprobación de TSX Venture Exchange de la adquisición, que OptionCo y AB Labs tengan éxito al alcanzar su capacidad de producción potencial, que las plantas de producción OptionCo, AB Ventures y Acreage Pharms se completen como estaba previsto, que la aprobación regulatoria se conceda como estaba previsto, que OptionCo y AB Labs alcancen su total capacidad de producción con antelación por la Compañía, que OptionCo reciba sus primeras y segundas licencias, que AB Labs reciba su licencia secundaria en el plazo previsto por la Compañía, que no haya demoras en la construcción, y que OptionCo y Acreage Pharms reciban su licencia de ventas bajo la ACMPR en los términos y plazos previstos por la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros de la Compañía sean materialmente distintos de los expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales varíen incluyen, sin limitación, que la Compañía no complete la adquisición de OptionCo, que OptionCo y AB Labs no tengan éxito en alcanzar su capacidad de producción potencial, que las plantas de producción de OptionCo, AB Ventures y Acreage Pharms no se completen como estaba previsto, demoras de construcción, que la aprobación regulatoria no se conceda según lo previsto, que el plazo previsto de OptionCo y AB Labs para alcanzar la capacidad de producción completa se retrase, que AB Labs no reciba su licencia secundaria, que OptionCo no reciba su primera y segunda licencia y que OptionCo y Acreage Pharms no reciban su licencia de ventas bajo la ACMPR, y las licencias o aprobaciones se concedan en las condiciones o plazos que sean materialmente peores de los esperados por la Compañía. Aunque la gerencia de la compañía ha intentado identificar los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de esos contenidos en declaraciones a futuro o la información a futuro, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean anticipados, estimados o previstos. No puede haber ninguna garantía de que tales declaraciones resulten ser exactas, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los que se prevén en tales declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deben poner una confianza excesiva en las declaraciones a futuro y en la información prospectiva. Se advierte a los lectores que la dependencia de dicha información puede no ser apropiada para otros propósitos. La compañía no se compromete a actualizar ninguna declaración de futuro, información a futuro o de aspecto financiero que se incorpore por referencia en este documento, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables. Buscamos seguridad.

Ni la TSX Venture Exchange ni su Regulation Services Provider (tal y como dicho término se define en TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad sobre la adecuación o precisión de este comunicado.

Para más información, visite http://www.invictus-md.com .

En nombre de la junta,

Dan Kriznic

Presidente y consejero delegado

Larry Heinzlmeir, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones, 604-537-8676

SOURCE Invictus MD Strategies