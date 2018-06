Invictus signe une lettre d'intention pour les ventes de cannabis en Allemagne

INVICTUS MD STRATEGIES CORP. (« Invictus » ou la « Société ») (TSXV: GENE) (OTC: IVITF) (FRA: 8IS1) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une lettre d'intention (LOI) non contraignante, le 13 juin 2018, en vue de vendre du cannabis séché à un importateur et distributeur allemand de cannabis thérapeutique (« importateur »). La Société s'engagera tout d'abord à vendre 1 000 kg de fleurs de cannabis séchées par an au prix de 6,50 $ le gramme. Les volumes et les prix respectifs de la fleur de cannabis séchée pour la deuxième année et les années suivantes seront définis dans un contrat de commercialisation à long terme (« contrat de commercialisation à long terme »).

L'importateur, dont le nom ne sera pas divulgué jusqu'à l'exécution du contrat de commercialisation à long terme, associe un modèle d'affaires très compétitif à un vaste réseau de distribution de 20 000 pharmacies et une attention portée à la commercialisation du produit et à la formation professionnelle. L'équipe de direction chevronnée de l'importateur a auparavant dirigé avec succès une coentreprise internationale jusqu'à l'étape finale de l'appel d'offres pour la production nationale de cannabis. Elle réunit l'expertise de professionnels de la santé, d'experts en droit réglementaire pharmaceutique et d'entrepreneurs expérimentés. Cette association unique permettra d'assurer l'importation et la distribution fiables et en toute sécurité des produits d'Invictus vers un marché à la croissance exponentielle en Allemagne et en Europe.

Avant toute expédition de fleurs de cannabis séchées vers le marché allemand, Invictus doit en premier lieu obtenir un permis d'exportation auprès du ministère de la Santé du Canada, ainsi qu'une certification de Bonnes pratiques de fabrication (« BPF »), conformément aux règles régissant les produits thérapeutiques dans l'Union européenne. La certification UE-BPF est exigée pour la distribution du cannabis thérapeutique en Allemagne et dans toute l'Union européenne. L'importateur doit aussi obtenir un permis d'importation.

Indépendamment de l'accord de commercialisation à long terme, la Société et l'importateur s'emploieront également à obtenir un permis de culture en Allemagne.

« Nous continuons à explorer les opportunités de vente et de distribution au-delà des frontières de notre nation, vers des pays, comme l'Allemagne, qui acceptent les produits de cannabis thérapeutiques légalisés », a déclaré le fondateur et PDG, Dan Kriznic. « Ces nouvelles relations vont diversifier nos activités et nous permettre en outre de devenir la Société de cannabis du Canada, et bien plus.

À propos d'Invictus

Invictus possède et exploite deux établissements de production de cannabis, ayant tous les deux des permis de vente, conformément au RACFM (Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales) au Canada, avec l'ambition de produire une variété de produits de cannabis de qualité et à faible coût pour le marché mondial, en fonction de ce que permettent les réglementations. La filiale en propriété exclusive de la Société, Acreage Pharms Ltd. (« Acreage Pharms »), est située dans le Centre-Ouest de l'Alberta. AB Laboratories Inc. (« AB Labs »), détenue à 50 % par la Société, est située à Hamilton, dans la province de l'Ontario. AB Ventures Inc. (« AB Ventures ») possède 50 hectares de terre près d'Hamilton, dans la province de l'Ontario, destinés à une future culture de cannabis. Récemment, la Société a annoncé qu'elle avait signé une lettre d'intention contraignante portant sur une option d'acquisition d'un demandeur (« OptionCo ») conformément au RACFM. Au total, la Société s'attend à avoir environ 332 000 pieds carrés (30 000 mètres carrés) et 822 000 pieds carrés (75 000 mètres carrés) de capacité de production de cannabis d'ici la fin 2018 et 2019, respectivement.

Gene Simmons, légende de la musique et magnat des médias, porte l'ambition d'Invictus en tant que directeur évangéliste.

La filiale en propriété exclusive de la Société, Poda Technologies Ltd. (« Poda »), a mis au point le premier système au monde de vaporisation sans nettoyage. Les pots entièrement biodégradables de Poda sont indépendants et ne contaminent pas le vaporisateur avec une odeur, une saveur ou un résidu.

Pour finir, Future Harvest Development Ltd. (« Future Harvest »), détenue à 82,5 % par la Société, est un fabricant d'engrais et de nutriments de haute qualité basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. Future Harvest exerce son activité depuis plus de 20 ans sous la marque Plant Life Products et Holland Secret.

Empreinte de la production canadienne d'Invictus :

Pieds carrés Société Phase Province Actuel 31-déc-2018 31-déc-2019 Acreage Pharms 1 Alberta 7 000 7 000 7 000 Acreage Pharms 2 Alberta 33 000 33 000 33 000 Acreage Pharms 3 Alberta 80 000 80 000 Acreage Pharms 4 Alberta 240 000 Total Acreage Pharms 40 000 120 000 360 000 AB Laboratories 1 Ontario 16 000 16 000 16 000 AB Laboratories 2 Ontario 40 000 40 000 Total AB Laboratories 16 000 56 000 56 000 AB Ventures 1 Ontario 21 000 21 000 AB Ventures 2 Ontario 80 000 80 000 Total AB Ventures - 101 000 101 000 Option Co 1 Colombie- Britannique 55 000 55 000 Option Co 2 Colombie- Britannique 250 000 Total Option Co - 55 000 305 000 Total combiné 56 000 332 000 822 000

Avertissement relatif aux énoncés prospectifs : le présent communiqué comprend certains énoncés et informations pouvant constituer des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur et du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les énoncés de faits historiques, y compris les énoncés concernant les futurs estimations, plans, objectifs, calendriers, hypothèses ou attentes en matière de rendement futur, y compris l'acquisition potentielle d'OptionCo, et la capacité de production potentielle d'OptionCo, AB Labs, AB Ventures et Acreage Pharms, sont des énoncés prospectifs et contiennent des informations prospectives. En général, les énoncés et informations de nature prospective peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « avoir l'intention de » ou « anticiper », ou des variations de mots et phrases, ou des énoncés que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » « se produire ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et analyses importantes faites par la Société, ainsi que sur les opinions et les estimations de la direction à la date du présent communiqué, notamment le fait que la Société réussira à exercer son option d'acquisition d'OptionCo, y compris l'obtention de l'approbation d'acquisition de la Bourse de croissance TFX, qu'OptionCo et AB Labs réussiront à atteindre leur capacité de production potentielle, que les installations de production d'OptionCo, AB Ventures et Acreage Pharms seront achevées comme prévu, que l'approbation réglementaire sera accordée comme prévu, qu'OptionCo et AB Labs atteindront leur pleine capacité de production dans les délais prévus par la Société, qu'OptionCo se verra octroyer ses première et seconde licence, qu'AB Labs se verra octroyer sa licence secondaire selon les conditions et les délais prévus par la Société, qu'aucun retard de construction imprévu ne sera subi et qu'OptionCo et Acreage Pharms se verront octroyer leur permis de vente conformément au RACFM selon les conditions et les délais prévus par la Société.Lesdits énoncés de nature prospective sont sujets à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant amener la performance, le niveau d'activité, les réalisations ou les résultats réels de la Société à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés ou informations de nature prospective. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner des résultats réels différents incluent, sans limitation, le fait que la Société ne réalise pas l'acquisition d'OptionCo, qu'OptionCo et AB Labs ne réussissent pas à atteindre leur capacité de production potentielle, que les installations de production d'OptionCo, d'AB Ventures et d'Acreage Pharms ne soient pas achevées comme prévu, qu'il y ait des retards de construction, que les approbations réglementaires ne soient pas accordées comme prévu, et, par conséquent, que le calendrier anticipé pour qu'OptionCo et AB Labs atteignent leur pleine capacité de production soit retardé, qu'AB Labs n'obtienne pas sa licence secondaire, qu'OptionCo n'obtienne pas sa première et seconde licence, et qu'OptionCo et Acreage Pharms n'obtiennent pas leur permis de vente en vertu du RACFM et que les licences ou approbations soient accordées selon les conditions ou les délais qui soient sensiblement moins bons que ce qui était prévu par la Société. Bien que la direction de la Société ait essayé d'identifier les facteurs importants pouvant causer un écart sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les énoncés et informations prospectifs, d'autres résultats peuvent causer des résultats non prévus, estimés ou attendus. Il ne saurait exister aucune garantie assurant que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, car les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans lesdits énoncés. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et informations prospectifs. Les lecteurs sont avertis qu'il peut être inapproprié de se fier à ces informations à d'autres fins. À moins que les lois en vigueur sur les valeurs mobilières ne l'exigent, la Société ne s'engage pas à procéder à la mise à jour de tout énoncé prospectif, information prospective ou prévision financière figurant dans les références du présent communiqué de presse. Nous invoquons les principes de la règle refuge.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son Fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à l'adéquation ou l'exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur http://www.invictus-md.com.

Au nom du conseil d'administration,

Dan Kriznic

Président et PDG

Larry Heinzlmeir

Vice-président, Marketing & Communications

604-537-8676

SOURCE Invictus MD Strategies