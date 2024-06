INVT E-mobility présente ses dernières innovations en matière de solutions de recharge et de groupe motopropulseur pour véhicules électriques au salon Power2Drive 2024

SHENZHEN, Chine, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- INVT Electric Vehicle Drive Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (« INVT E-mobility »), pionnier dans le secteur de la technologie des véhicules électriques, présente ses solutions complètes de recharge de véhicules électriques et ses dernières solutions de groupe motopropulseur au stand C6.434 lors de Power2Drive Europe 2024 à Munich, en Allemagne, du 19 au 21 juin 2024.

Solutions de recharge complètes pour véhicules électriques allant de 7 kW à 720 kW

INVT E-mobility at P2D 2024

Lors de l'événement, INVT E-mobility présentera une large gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques allant de 7kW à 720kW, y compris ses derniers chargeurs domestiques et commerciaux à courant alternatif (7~22kW) et ses chargeurs commerciaux à courant continu (60-720kW). INVT E-mobility présente également son tout dernier système de recharge à refroidissement liquide pour véhicules électriques, l'EVC16 DC High Power.

L'EVC16 DC High Power, dont la puissance est comprise entre 480 kW et 720 kW, est conçu pour les scénarios commerciaux à grande échelle. Il offre des solutions ultra-rapides, hautement efficaces et fiables et affiche une puissance de charge maximale de 600 kW avec un seul câble de refroidissement liquide, offrant ainsi plusieurs modes de fonctionnement. Le système est très efficace et fiable grâce à sa technologie avancée, telle que la topologie du circuit PFC triphasé, la technologie de partage numérique du courant, la technologie de mise en veille des modules et la technologie « à roues motrices ». Il garantit un fonctionnement sans problème grâce à des systèmes de surveillance et de protection intelligents. Le système présente également une conception modulaire qui permet d'augmenter le nombre de modules de puissance (60 kW/module avec un niveau de sécurité nucléaire) de 8 à 12 pièces.

Dernières innovations en matière de groupe motopropulseur pour le marché des véhicules électriques commerciaux

INVT E-mobility, l'un des principaux fournisseurs de groupes motopropulseurs en Chine, dévoile également ses derniers contrôleurs de moteur pour VE, les séries IFL 550 et GVD570, à l'occasion du salon Power2Drive Europe 2024. Conçue pour le marché commercial des véhicules électriques, la série IFL 550 fournit une solution à double MCU de 800 V, qui répond aux besoins de commande de moteurs pour les poids lourds électriques. La série GVD570 est le dernier produit 3-en-1, intégrant un module de charge OBC de 6,6 kW, un convertisseur DCDC et un module PDU (en option).

À propos d'INVT E-mobility

Fondée en 2014, INVT E-mobility, une filiale de Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. (SZ002334), est une entreprise de haute technologie reconnue au niveau national qui se consacre à la recherche, au développement, à la production et à la vente de contrôleurs de moteurs de véhicules électriques, de systèmes d'alimentation embarqués, de bornes de recharge pour véhicules électriques et de solutions de recharge de véhicules électriques pour un transport écologique et durable. Déterminée à être un leader mondial et un fournisseur estimé de solutions de mobilité électronique, INVT E-mobility repousse constamment les limites de l'innovation, offrant une valeur exceptionnelle à ses clients du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443371/INVT_E_mobility_in_P2D.jpg