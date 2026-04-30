INVT präsentiert auf der DCW Frankfurt 2026 KI-fähige Stromversorgungs- und Kühlungslösungen

SHENZHEN, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Da sich der europäische Markt für Rechenzentren unter dem Druck von KI-Arbeitslasten, zunehmender Rack-Dichte und Nachhaltigkeitszielen weiterentwickelt, tritt das Infrastrukturdesign in eine neue Phase ein, in der Effizienz, Skalierbarkeit und Wärmemanagement entscheidend sind.

Vor diesem Hintergrund präsentiert INVT seine neuesten KI-fähigen Infrastrukturlösungen für Rechenzentren auf der Data Centre World Frankfurt 2026, die am 6. und 7. Mai in der Messe Frankfurt stattfindet (Stand 8K131).

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Strominfrastruktur für High-Density-Umgebungen

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht das modulare USV-Portfolio von INVT. Das neu eingeführte 150 kW High-Density Power Module ermöglicht einen skalierbaren Einsatz für Backup-Systeme im Megawattbereich und unterstützt eine flexible Kapazitätserweiterung bei gleichzeitig hoher Effizienz und Zuverlässigkeit. Die modulare Architektur ermöglicht es Betreibern, den Platzbedarf zu optimieren und sich an wechselnde Lastanforderungen anzupassen.

INVT wird auch rackmontierte USV-Lösungen im Bereich von 1 bis 3 kVA vorstellen, die sich durch einen Leistungsfaktor von 1,0 und Kompatibilität mit Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien auszeichnen.

Fortschrittliche Flüssigkeitskühlung für HPC- und KI-Workloads

Da die Flüssigkeitskühlung in Europas High-Density-Rechenzentren zunehmend an Bedeutung gewinnt, wird INVT seine SC Series Coolant Distribution Unit (CDU) vorstellen.

Die CDU wurde für Liquid-to-Liquid-Kühlarchitekturen entwickelt und unterstützt Hochleistungscomputerumgebungen und Racks mit hoher Dichte, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Luftkühlungskonzepten eine effizientere Wärmeabfuhr ermöglichen. Dies steht im Einklang mit dem Übergang der Branche zu Hybrid- und Flüssigkeitskühlungsstrategien zur Unterstützung der KI-Infrastruktur.

Modulare Rechenzentren für skalierbaren Einsatz

Neben den einzelnen Komponenten wird INVT auch seine modularen Rechenzentrumslösungen vorstellen, die für eine schnelle Bereitstellung und flexible Erweiterung konzipiert sind.

Diese Lösungen eignen sich für ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Bildung.

Durch die Integration der Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastruktur in standardisierte Module unterstützt INVT eine schnellere Markteinführung und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.

Besuchen Sie INVT auf der DCW Frankfurt

Besucherinnen und Besucher der Data Centre World Frankfurt 2026 sind eingeladen, die neuesten Innovationen von INVT kennenzulernen und darüber zu diskutieren, wie diese Lösungen Rechenzentrumsstrategien der nächsten Generation unterstützen können. Unter der E-Mailadresse [email protected] können Sie eine Eintrittskarte anfordern oder ein Meeting vereinbaren.

Informationen zu INVT

INVT ist ein führender Experte für die Infrastruktur von Rechenzentren in China und weltweit, der sich auf integrierte Stromversorgung, Kühlung, modulare Rechenzentren und intelligente Überwachungslösungen für unternehmenskritische Umgebungen spezialisiert hat. INVT gehört zu den beiden führenden Marken auf dem Markt für modulare USVs und zu den fünf führenden inländischen Marken im Bereich der Reihenkühlung und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Bereitstellung in verschiedenen Branchen und bei Anwendungen in Rechenzentren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.invt-power.com

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