INVT présentera des solutions d'alimentation et de refroidissement prêtes pour l'IA au salon DCW Frankfurt 2026

SHENZHEN, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le marché européen des centres de données continue d'évoluer sous la pression des charges de travail axées sur l'IA, de l'augmentation de la densité des racks et des objectifs de durabilité, la conception de l'infrastructure entre dans une nouvelle phase dans laquelle l'efficacité, l'évolutivité et la gestion thermique sont essentielles.

1

Dans ce contexte, INVT présentera ses dernières solutions d'infrastructure de centre de données prêtes pour l'IA au Data Centre World Frankfurt 2026, qui se tiendra les 6 et 7 mai à la Foire de Francfort (stand 8K131).

Infrastructure d'alimentation pour les environnements à haute densité

La gamme d'onduleurs modulaires d'INVT est au centre de la présentation. Un nouveau module d'alimentation haute densité de 150 kW permet un déploiement évolutif pour les systèmes de sauvegarde de niveau mégawatt, en supportant une expansion flexible de la capacité tout en maintenant une efficacité et une fiabilité élevées. L'architecture modulaire permet aux opérateurs d'optimiser l'encombrement et de s'adapter à l'évolution de la charge.

INVT présentera également des solutions d'onduleurs montées en rack dans la gamme 1-3 kVA, avec un facteur de puissance de 1,0 et une compatibilité avec les batteries lithium-ion et plomb-acide.

Refroidissement liquide pour les charges HPC et IA

Le refroidissement par liquide devenant de plus en plus important dans l'écosystème européen des centres de données à haute densité, INVT présentera son unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) de la série SC.

Conçu pour les architectures de refroidissement liquide-liquide, la CDU prend en charge les environnements informatiques à haute performance et les racks à haute densité, permettant une dissipation thermique plus efficace par rapport aux approches traditionnelles de refroidissement par air. Cela correspond à la transition de l'industrie vers les stratégies de refroidissement hybride et liquide pour prendre en charge l'infrastructure de l'IA.

Des centres de données modulaires pour un déploiement évolutif

Au-delà des composants individuels, INVT présentera également ses solutions modulaires pour centres de données, conçues pour un déploiement rapide et une expansion flexible.

Ces solutions conviennent à un large éventail de secteurs, notamment les télécommunications, les services financiers, les soins de santé et l'éducation.

En intégrant l'alimentation, le refroidissement et l'infrastructure informatique dans des modules standardisés, INVT accélère la mise sur le marché tout en garantissant des performances et une fiabilité constantes.

Rencontrez l'équipe INVT au DCW Frankfurt

Les visiteurs du Data Centre World Frankfurt 2026 sont invités à découvrir les dernières innovations d'INVT et à discuter de la manière dont ces solutions peuvent soutenir les stratégies de centres de données de nouvelle génération. Pour demander un billet ou organiser une réunion, contactez [email protected].

À propos d'INVT

INVT est un expert de premier plan en matière d'infrastructure de centres de données en Chine et dans le monde, spécialisé dans l'alimentation intégrée, le refroidissement, les centres de données modulaires et les solutions de surveillance intelligente pour les environnements critiques. Classée parmi les deux premières marques sur le marché des onduleurs modulaires et parmi les cinq premières marques nationales dans le domaine du refroidissement en ligne, INVT s'appuie sur une vaste expérience en matière de déploiement dans diverses industries et applications de centres de données.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.invt-power.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2968914/1.jpg