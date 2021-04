INX kondigt 22 april aan als officiële laatste dag van de beursintroductie van zijn token

Het digitaal handelsplatform INX zal officieel gelanceerd worden voor globaal handelen na afloop van de beursgang en de INX-token zal naar verwachting tegen eind mei 2021 op minstens één publiek handelsplatform staan.

NEW YORK, 5 april 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited ("INX" of het "bedrijf"), het blockchaingebaseerde platform voor het handelen in digitale effecten en cryptovaluta's kondigt vandaag het afsluiten van de beursgang van zijn token aan om 17.00 uur EST op 22 april. 22 april zal de laatste dag zijn dat de INX-token aangeboden wordt voor verkoop door het bedrijf voor de beursgangprijs van $ 0,90 per token.

Shy Datika, CEO van INX deed de aankondiging. "INX heeft zijn positie veiliggesteld als eerste bedrijf om een SEC-geregistreerde beursgang voor digitale effecten uit te voeren voor zowel particuliere- als institutionele beleggers. We kijken ernaar uit om van start te gaan in de secondaire markt met hetzelfde succes."

Om te registreren voor een INX Limited-account bezoek a.u.b. www.inx.co . Voor meer informatie, ga a.u.b. naar de website www.inx.co en volg het platform op Telegram , Reddit , Instagram , Facebook , Twitter , YouTube of LinkedIn .

Over INX

INX streeft ernaar een gereguleerd handelsplatform te verstrekken voor digitale effecten en cryptovaluta dat traditionele marktexpertise combineert met een nieuwe fintech-benadering combineert. INX wordt geleid door een ervaren team van experts op het gebied van business, financiën en blockchaintechnologie, verenigd door de visie om de wereld van kapitaalmarkten opnieuw te definiëren door gebruik te maken van blockchaintechnologie en een innovatieve manier om aan regelgeving te voldoen.

Persvragen:

INX Limited

Denise Weaver

Pistol x Stamen

Tel.: 310-721-6710

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480471/INX_Logo.jpg

