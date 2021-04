INX annonce que le dernier jour officiel de son offre de jetons sera le 22 avril

La plateforme de trading numérique INX sera officiellement lancée pour le trading mondial peu après la fin de l'IPO, et le jeton INX devrait être listé sur au moins une plateforme de trading publique d'ici la fin de mai 2021

NEW YORK, 5 avril 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited (« INX » ou la « Société »), la plateforme basée sur la blockchain pour le trading de titres numériques et de cryptomonnaies, annonce aujourd'hui que la clôture de l'introduction en bourse (IPO) de ses jetons sera le 22 avril à 17 h, heure normale de l'Est. Le 22 avril sera donc le dernier jour où le jeton INX sera offert à la vente par la Société au prix IPO de 0,90 $ par jeton.

Shy Datika, président directeur général d'INX, en a fait l'annonce. « INX s'est assuré d'être le premier à réaliser un IPO de titres numériques enregistrés par la SEC pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Nous nous réjouissons à la perspective d'une ouverture sur le marché secondaire avec un succès similaire. »

INX a pour objectif de fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques, combinant l'expertise des marchés traditionnels et une approche fintech novatrice. INX est dirigé par une équipe qualifiée d'experts en affaires, en finance et en technologie blockchain unifiés par la vision de redéfinir le monde des marchés de capitaux via l'exploitation de la technologie blockchain et une approche réglementaire innovante.

