INX supera el mínimo obligatorio de USD 7,5 millones; ahora acepta BTC, ETH y USDC

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- INX Limited anunció hoy que ha recaudado más de USD 7,5 millones en su oferta pública inicial, lo que excede el requisito mínimo para la oferta. La empresa también comienza a aceptar pagos en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y USD Coin (USDC) a las 10:00 a. m., hora del este, del lunes14 de septiembre de 2020.

INX lanzó la primera oferta pública inicial (IPO) de tokens de la historia registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), con el fin de recaudar hasta USD 117 millones tanto de inversores minoristas como institucionales. INX pretende usar los fondos netos obtenidos por la venta de los Tokens INX en el lanzamiento de una plataforma regulada para operaciones de compraventa de activos digitales, incluidas criptomonedas, tokens de seguridad y sus derivados, para crear un fondo de reserva de efectivo y para el desarrollo continuo y la operación de INX Trading Solutions.

INX fijó el precio de oferta en USD 0,90 por Token, con una inversión mínima de USD 1000. Las tasas de intercambio BTC/USD, ETH/USD y USDC/USD se determinarán de la manera que se revele en el prospecto final. Más información disponible en el prospecto y en https://token.inx.co/.

La SEC declaró efectivo un registro de emisión relativo a la oferta de estos títulos el 20 de agosto de 2020. Se puede acceder a copias del registro de emisión ingresando al sitio web de la SEC en www.sec.gov. La oferta se hace únicamente a través de un prospecto. Se ha presentado a la SEC un prospecto final que describe los términos de la oferta, el cual forma parte del registro de emisión vigente. Cuando esté disponible, se puede obtener una copia del prospecto final relativo a la oferta visitando el sitio web de la SEC o el siguiente sitio web (hacer clic aquí), o enviando un correo electrónico a INX, a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni la promoción de una oferta para comprar estos títulos, ni deberá haber venta alguna de estos títulos en ningún estado o jurisdicción en el cual tal oferta, solicitud o venta podría ser ilegal antes del registro o la calificación según las leyes aplicables a títulos en tal estado o jurisdicción.

La oferta está disponible en California*, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawái, Illinois, Luisiana, Michigan, Minnesota, Nueva York, Texas*, Washington*, Wisconsin y Wyoming.

* Sujeto a los estándares de idoneidad que se describen en la sección "Suitability Standards" del prospecto final.

Acerca de INX:

INX tiene como fin proporcionar una plataforma regulada de operaciones de compraventa para títulos digitales y criptomonedas, combinando su experiencia en mercados tradicionales y un novedoso enfoque de tecnofinanzas. INX está dirigida por un experimentado equipo de expertos en negocios, finanzas y tecnología de cadena de bloques, unidos por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales a través de la tecnología de cadena de bloques y un enfoque novedoso de las regulaciones.

Declaraciones a futuro

Algunas de las declaraciones de este comunicado de prensa constituyen declaraciones a futuro dentro del sentido del término en la Ley de Reforma sobre Litigios de Valores Privados (The Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. En algunos casos, es posible identificar las declaraciones a futuro por términos como "podrán", "deberán", "deberían", "espera", "planea", "proyecta", "anticipa", "cree", "supone", "predice" o "posible", "tiene pensado" o "continúa", o la forma negativa de estos términos o cualquier terminología comparable. Estas declaraciones a futuro pueden incluir, sin limitarse a ello, declaraciones relativas a nuestros objetivos, planes o estrategias; declaraciones que contengan proyecciones de resultados de operaciones o condiciones financieras; declaraciones relativas a la investigación, el desarrollo y el uso de nuestros productos; y toda otra declaración (sin incluir las declaraciones basadas en hechos históricos), que se refieran a actividades, acontecimientos o desarrollos que nosotros pretendemos, esperamos, proyectamos, creemos o anticipamos que podrían ocurrir u ocurrirán en el futuro. Las declaraciones a futuro no garantizan ningún desempeño futuro y están sujetas a riesgos y dudas. Hemos basado estas declaraciones a futuro en presunciones o evaluaciones realizadas por nuestros directivos teniendo en cuenta su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros que se esperan y otros factores que ellos consideran adecuados. Estas declaraciones son solo predicciones actuales y están sujetas a riesgos, dudas y otros factores conocidos o desconocidos que pueden hacer que los resultados, los niveles de actividad, el desempeño o los logros de nuestra empresa o industria sean sustancialmente diferentes de los que se anticiparan en las declaraciones a futuro. Analizamos muchos de estos riesgos con gran detalle en el prospecto preliminar que forma parte del registro de emisión vigente presentado a la SEC, incluidos en los subtítulos "Factores de Riesgo" ("Risk Factors") y "Nota de Advertencia Relativa a las Declaraciones a Futuro" ("Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements"). No debe considerarse que las declaraciones a futuro constituyen predicciones de futuros acontecimientos. Aunque consideramos que las expectativas que reflejan las declaraciones a futuro son razonables a la fecha, no podemos garantizar resultados, niveles de actividad, desempeños o logros a futuro. Salvo que la ley lo requiera, no tenemos la obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros o cualquier otro factor.

Logotipo : https://mma.prnewswire.com/media/1232458/INX_Limited_Logo.jpg

Contacto de prensa:

Alona Stein

ReBlonde para INX

[email protected]

FUENTE INX Limited

Related Links

https://token.inx.co/



SOURCE INX Limited