-INX supera el mínimo obligatorio de 7,5 millones de dólares - aceptando ahora BTC, ETH, USDC

Más de 3.000 inversores minoristas y acreditados se registraron para la oferta de tokens INX en los primeros 3 días

NUEVA YORK, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- INX Limited ha anunciado hoy que ha recaudado más de 7,5 millones de dólares estadounidenses en su oferta pública inicial, superando el requisito mínimo para la oferta. La Compañía también comienza a aceptar pagos en Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y USD Coin (USDC) a las 10am EDT el lunes 14 de septiembre de 2020.

INX ha lanzado el primer token IPO de seguridad registrado por la SEC con el objetivo de recaudar hasta 117 millones de dólares de inversores minoristas e institucionales. INX tiene la intención de utilizar los ingresos netos recaudados de la venta de tokens INX para el lanzamiento de una plataforma de negociación regulada para activos digitales, incluyendo criptomonedas, tokens de seguridad y sus derivados, para el establecimiento de un fondo de reserva de efectivo, y para el desarrollo y operación continua de INX Trading Solutions..

INX ha establecido el precio de la oferta en 0,90 dólares por token con una inversión mínima de 1.000 dólares. Los tipos de cambio BTC/USD, ETH/USD y USDC/USD se determinarán de la manera que se divulgue en el prospecto . final. Puede encontrar más información en el prospecto final y en https://token.inx.co/ .

El 20 de agosto de 2020, la SEC declaró efectiva una declaración de registro relativa a la oferta de estos valores. Se puede acceder a copias de la declaración de registro visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov . La oferta se hace sólo por medio de un prospecto. Se ha presentado ante la SEC un folleto final que describe los términos de la oferta y forma parte de la declaración de registro efectiva. Una copia del prospecto final relacionado con la oferta puede obtenerse, cuando esté disponible, visitando el sitio web de la SEC o el siguiente sitio web (clic aquí) o por email a INX en [email protected] .

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta, o la solicitud de una oferta de compra, estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

La oferta está disponible en California*, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawai, Illinois, Louisiana, Michigan, Minnesota, New York, Texas*, Washington*, Wisconsin y Wyoming.

* Sujeto a las normas de idoneidad descritas en la sección "Normas de idoneidad" del prospecto final.

Acerca de INX:

INX tiene como objetivo proporcionar una plataforma de negociación regulada para valores digitales y criptomonedas que combina la experiencia en los mercados tradicionales y un enfoque fintech novedoso. INX está liderado por un experimentado equipo de expertos en tecnología de negocios, finanzas y blockchain unidos por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capital a través de la tecnología blockchain y el enfoque regulatorio novedoso.

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones de este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas por terminología, como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planes", "proyecto", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial", "intenta", o "continuar", o el negativo de estos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones prospectivas pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones relacionadas con nuestros objetivos, planes y estrategias; proyecciones de resultados de operaciones o de condición financiera; declaraciones relacionadas con la investigación, el desarrollo y el uso de nuestros productos; y todas las declaraciones (excepto las declaraciones de hechos históricos) que abordan actividades, eventos o acontecimientos que pretendemos, esperamos, proyectamos, creemos o anticipamos que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Hemos basado estas declaraciones prospectivas en suposiciones y evaluaciones hechas por nuestra dirección a la luz de su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que consideran apropiados. Estas declaraciones son solo predicciones actuales y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que nuestros resultados reales, niveles de actividad, rendimiento o logros sean materialmente diferentes de los previstos por las declaraciones prospectivas. Discutimos muchos de estos riesgos con mayor detalle en el folleto preliminar que forma parte de la declaración de registro efectiva presentada ante la SEC, incluido bajo los encabezamientos "Factores de Riesgo" y "Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas". Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables a partir de la fecha del presente documento, no podemos garantizar resultados futuros, niveles de actividad, desempeño o logros. Excepto según lo exija la ley, no estamos obligados a actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1232458/INX_Limited_Logo.jpg

Contacto de medios:

Alona Stein

ReBlonde for INX

[email protected]

Related Links

https://token.inx.co/



SOURCE INX Limited