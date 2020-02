IONpath lança serviços de pesquisas oferecendo análise multiplexada de tecidos com o objetivo de empoderar descobertas farmacêuticas e programas de desenvolvimento

"Abrimos a empresa porque nosso objetivo é oferecer serviços excepcionais na área da ciência e trabalhar com grandes cientistas", disse Harris Fienberg, CEO e cofundador da IONpath. "Nossa equipe está incrivelmente empolgada para capacitar a próxima geração do desenvolvimento da imunoterapia em larga escala."

Estabelecida em sua sede global no Vale do Silício e atendendo clientes de todo o mundo, uma equipe especializada de engenheiros, patologistas e cientistas de dados beneficia-se da plataforma proprietária MIBIscope para ajudar a resolver os problemas mais complexos da área de imuno-oncologia. A MIBIscope™ pode obter simultaneamente imagens de quarenta ou mais proteínas individuais em um único slide com a reprodutibilidade necessária para ensaios clínicos maiores. A IONpath está desenvolvendo a capacidade de coloração, imagens e análises de acima de 15.000 slides altamente multiplexados por ano até o fim de 2020. A empresa espera revelar dados valiosos sobre níveis de co-expressão, proximidade de populações de células e correlações em resultados observados em pacientes contribuindo significativamente para o desenvolvimento de imunoterapias para parceiros no setor e no meio acadêmico.

Se você ou sua empresa estiver interessado em obter mais informações sobre o que os serviços de pesquisas podem proporcionar ao seu programa, acesse research@ionpath.com para contatar nossa equipe especializada ou para solicitar uma cotação.

Sobre a IONpath, Inc.

A IONpath, Inc. está revolucionando a área de imagens de tecidos visando agilizar as descobertas médicas e aprimorar a saúde humana. Seu sistema MIBIscope™, que utiliza a tecnologia Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBI™) (Imagens de Raios Iônicos Multiplexados), representa um passo transformativo em imagens de tecidos ao multiplexar simultaneamente mais de 40 marcadores com resolução única de células. Os principais institutos de pesquisa, e empresas farmacêuticas e biotecnológicas usam o sistema MIBIscope em pesquisas de imuno-oncologia, imunologia e neurociência nas quais os dados de imagens multiplexadas de alta fidelidade são necessários. Além do sistema MIBIscope, a IONpath empodera as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento de parceiros acadêmicos, biotecnológicos e farmacêuticos através dos Serviços de Pesquisas da IONpath.

Para mais informações acesse www.ionpath.com.

Contato:

Terri Hnatyszyn

305-803-0824

media@ionpath.com

FONTE IONpath, Inc.

