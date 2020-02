IONpath lance des services de recherche proposant une analyse tissulaire multiplexée pour soutenir les programmes de découverte et de développement pharmaceutiques

« Nous avons créé cette société parce que nous aimons faire de la science de grande qualité et travailler avec de grands scientifiques », a déclaré Harris Fienberg, PDG et cofondateur d'IONpath. « Notre équipe est très enthousiaste à l'idée de proposer la prochaine génération de développement d'immunothérapie à très grande échelle. »

Œuvrant pour des clients du monde entier depuis le siège mondial de la société dans la Silicon Valley, une équipe d'experts d'ingénieurs, de pathologistes et de scientifiques des données s'appuie sur la plateforme exclusive MIBIscope pour résoudre les problèmes les plus complexes en immuno-oncologie. Le MIBIscope™ peut représenter de manière simultanée plus de quarante protéines individuelles sur une seule lame avec la reproductibilité nécessaire pour les grandes études cliniques. IONpath devrait permettre de colorer, d'imager et d'analyser plus de 15 000 lames hautement multiplexées par an d'ici la fin de 2020. La société espère mettre à jour des données précieuses sur les niveaux de co-expression, la proximité des populations cellulaires et les corrélations avec les résultats observés chez les patients pour contribuer de manière significative au développement d'immunothérapies pour ses partenaires de l'industrie et du monde universitaire.

Si vous ou votre entreprise souhaitez en savoir plus sur ce que les services de recherche d'IONpath peuvent faire pour votre programme, veuillez nous contacter à research@ionpath.com pour discuter avec notre équipe d'experts ou demander un devis.

À propos d'IONpath, Inc.

IONpath, Inc. est en train de révolutionner l'imagerie tissulaire pour accélérer les découvertes médicales et améliorer la santé humaine. Le système MIBIscope™ de la société, qui utilise la technologie d'imagerie par faisceau d'ions multiplexés MIBI™ (Multiplexed Ion Beam Imaging), représente une avancée transformatrice dans l'imagerie tissulaire, car il permet multiplexer simultanément plus de 40 marqueurs avec une résolution de cellule unique. Des instituts de recherche et des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan utilisent le système MIBIscope pour mener des recherches en immuno-oncologie, immunologie et neurosciences nécessitant des données d'imagerie multiplexées de haute fidélité. Outre son système MIBIscope, IONpath propose également des services de recherche pour appuyer les initiatives de recherche et développement de ses partenaires académiques, biotechnologiques et pharmaceutiques.

Pour plus d'information, consultez www.ionpath.com.

Contact :

Terri Hnatyszyn

305-803-0824

media@ionpath.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1088946/IONpath_Research_Services.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg

Related Links

www.ionpath.com



SOURCE IONpath, Inc.