IPC e Red Box criam parceria estratégica para oferecer soluções de captura de voz em conformidade com as normas para participantes do mercado financeiro aproveitando ao máximo a plataforma Unigy da IPC

LONDRES e NOVA YORK, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ - IPC, destacado provedor mundial de soluções de comunicações e redes seguras para a comunidade dos mercados financeiros, associou-se à Red Box, especialista em captura de voz dedicada para atender de forma ainda melhor às necessidades dos mercados financeiros mundiais para gravação de voz segura mantendo-se em conformidade com as normas.

As empresas que oferecem serviços financeiros desejam se diferenciar em um mercado competitivo e, por isso, há uma demanda cada vez maior para garantir o acesso seguro e a soberania em relação aos grupos de dados de áudio de alta qualidade para promover as plataformas de IA em conformidade com as normas e fornecer insights importantes que impulsionarão os resultados, como uma gestão aprimorada e proativa de riscos da experiência do cliente e monitoramento e detecção de fraude aprimorados.

"Aproveitando ao máximo esse novo relacionamento, a IPC e a Red Box estão adotando uma nova abordagem de ecossistema aberto para garantir que nossos clientes possam se beneficiar completamente do acesso seguro a um conjunto de dados extremamente importante e estratégico", disse David Brown, diretor de operações da IPC.

"A abordagem da Red Box conta com o suporte da nossa filosofia aberta e estamos encantados por criar uma parceria estratégica com a IPC como líder nos serviços financeiros e em compliance", comentou Richard Stevenson, CEO da Red Box. "Nossas organizações têm um relacionamento de longa data, desde o ano passado, quando a Red Box anunciou a integração da plataforma Unigy, e estamos entusiasmados em unir forças com a IPC para garantir que os clientes recebam conjuntos de dados de voz prontos para IA de toda sua organização para promover a análise em tempo real e pós-chamada com as aplicações que preferirem e para fornecer insights que possam ser usados para tomarem medidas."

Sobre a Red Box

A Red Box é especialista em voz dedicada, e permite que as empresas capturem, garantam a segurança e utilizem o valor da voz em toda a empresa. Com a plataforma mais aberta e conectada, capturamos e transcrevemos comunicações de voz de mais de 55 sistemas (de legado e novos) em empresas globais e de pequeno e médio porte. Nossos clientes detêm a soberania completa dos dados e nós os conectamos com o ecossistema de parceiros mais amplo para maximizar o valor dos dados de voz capturados.

Trabalhamos com nosso canal global de revendedores e contamos com a confiança de organizações líderes nos setores de finanças, centros de contato, governo e segurança pública (inclusive seis dos principais bancos do mundo, e 85% dos interagentes de mercados globais, 1.700 call centers e mais de 70% da polícia do Reino Unido) e capturamos e garantimos a segurança de milhões de chamadas diariamente para mais de 3.000 clientes em todo o mundo.

Para obter mais informações, visite www.redboxvoice.com

Sobre a IPC

A IPC é líder em serviços e tecnologia que empodera os mercados financeiros globais. Ajudamos clientes a prever mudanças e solucionar problemas, estabelecendo o padrão para a experiência do setor, com um serviço excepcional e uma tecnologia completa. Com uma mentalidade orientada ao cliente, a IPC reúne um dos maiores e mais diversificados ecossistemas financeiros mundiais, abarcando todos os tipos de ativos e de participantes do mercado. Como facilitador desse ecossistema, a IPC capacita a comunidade a interagir, realizar transações e reagir a mudanças no mercado e aos seus desafios, e colaboramos com os nossos clientes para garantir que atuem com segurança, que sejam produtivos, estejam em conformidade com as normas e conectados. Saiba mais em ipc.com.

