- Inmunodeficiencias secundarias, protagonistas en IPIC 2025: Kedrion impulsa la innovación y la atención al paciente

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italia, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, una compañía biofarmacéutica especializada en terapias derivadas del plasma, anuncia su participación en el Congreso Internacional de Inmunodeficiencias Primarias (IPIC) 2025, que tendrá lugar en Praga, República Checa, del 5 al 7 de noviembre de 2025. Este año, Kedrion organiza un Simposio Satélite dedicado, "Inmunodeficiencias Secundarias en Neoplasias Hematológicas: Un Área de Interés Creciente", que destaca uno de los temas más urgentes y en constante evolución en Inmunología.

El simposio, programado para hoy, comienza con una introducción del doctor Fabian Peissker, del Departamento de Asuntos Médicos de Kedrion, y cuenta con la participación de destacados expertos: el profesor Hermann Wolf (Universidad Sigmund Freud, Viena, Austria) y la Dra. Federica Pulvirenti (Policlínico Umberto I, Roma, Italia), quienes abordarán los retos y avances en el diagnóstico y tratamiento de las inmunodeficiencias secundarias (IDS) en pacientes con neoplasias hematológicas. La sesión incluye experiencias clínicas reales y una ronda interactiva de preguntas y respuestas, ofreciendo información práctica para clínicos e investigadores.

Las inmunodeficiencias secundarias, en particular en pacientes con neoplasias hematológicas de células B, representan un importante desafío clínico debido a su compleja patogenia y al mayor riesgo de infecciones potencialmente mortales. Los avances en las terapias oncológicas han mejorado la supervivencia, pero las complicaciones, especialmente la hipogammaglobulinemia y las infecciones, pueden comprometer los resultados del tratamiento y la calidad de vida del paciente. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado, incluida la terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, son fundamentales para mejorar la atención al paciente y reducir las complicaciones relacionadas con las infecciones.

La participación de Kedrion en IPIC 2025 subraya su compromiso con el avance del conocimiento y el fomento de la colaboración con la comunidad médica y científica, con un enfoque cada vez mayor en las inmunodeficiencias secundarias. Al patrocinar un simposio dedicado a las inmunodeficiencias secundarias en neoplasias hematológicas, Kedrion demuestra su creciente implicación en este importante campo en constante evolución.

Además del Simposio, Kedrion cuenta con una destacada presencia con un estand, tres sesiones de pósteres científicos y delegados internacionales, lo que reafirma su compromiso con la innovación en la atención de la inmunodeficiencia. Las sesiones de pósteres, desarrolladas con expertos líderes e incluyendo la colaboración con grupos de defensa de los pacientes, presentan los últimos avances científicos y el impacto de la investigación. En el estand, un espacio de información médica ofrece a los participantes acceso directo a los expertos médicos y científicos de Kedrion, creando un valioso centro de información y debate durante todo el Congreso.

"Aún existen muchas incógnitas en la compleja interacción entre las inmunodeficiencias primarias y secundarias", aclaró Roberto Crea, responsable del área terapéutica de inmunología en Kedrion, "y se necesita investigación para comprender mejor cómo interactúan e influyen mutuamente estas afecciones, y así brindar una mejor atención a los pacientes. Kedrion está realizando importantes esfuerzos para ampliar el conocimiento en esta área y fomentar la interacción entre los diversos especialistas involucrados en la atención de pacientes con inmunodeficiencias secundarias. Nuestras prioridades incluyen la sensibilización sobre estas afecciones y la necesidad de contar con guías compartidas para identificar las necesidades de los pacientes, así como promover la colaboración entre todos los actores del sistema de salud. Solo trabajando juntos podremos mejorar los resultados y la calidad de vida de las personas que viven con estas enfermedades".

Destacando la importancia de la colaboración, Martine Pergent, presidenta de IPOPI (Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias), enfatiza el valor de aprovechar la experiencia en todo el espectro de las inmunodeficiencias para abordar las necesidades de los pacientes con SID (Síndromes de Inmunodeficiencias Graves).

"Las inmunodeficiencias primarias (IDP) ya no se definen únicamente por las infecciones", explicó Martine Pergent, "sino que representan un espectro más amplio de afecciones con características clínicas complejas y superpuestas. Es lógico que también abordemos las inmunodeficiencias secundarias, ya que nuestra experiencia en el manejo de enfermedades crónicas y la prevención de infecciones en el campo de las IDP es sumamente valiosa para atender las necesidades de los pacientes con inmunodeficiencias secundarias. Ahora se requiere una colaboración más estrecha para incorporar a nuevos expertos médicos, entre ellos, y de manera fundamental, hematólogos que tratan a pacientes con inmunodeficiencias secundarias, para establecer vínculos con quienes tratan a las IDP, mejorar el manejo a largo plazo y la calidad de vida de estos pacientes, y recopilar datos reales que reflejen fielmente su situación y necesidades".

IPIC es un congreso internacional multidisciplinario de primer nivel centrado en las inmunodeficiencias primarias (IDP) y los errores congénitos de la inmunidad, con un enfoque centrado en el paciente. La edición de 2025 dará la bienvenida a más de 900 participantes de más de 70 países, ofreciendo una plataforma única para el intercambio científico y la colaboración.

El Simposio Satélite patrocinado por Kedrion está abierto a todos los participantes del IPIC y ofrece la oportunidad de explorar los últimos avances en inmunodeficiencias secundarias. Durante todo el Congreso, también se ofrecerá información científica y perspectivas de expertos en el estand de Kedrion (n.º 17), donde los asistentes podrán obtener más información sobre los avances en el manejo de las inmunodeficiencias y conectar con destacados expertos en el campo.

