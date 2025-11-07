Les déficits immunitaires secondaires au centre des débats à l'IPIC 2025 : Kedrion défend l'innovation et les soins aux patients

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italie, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Kedrion Biopharma, société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies dérivées du plasma, annonce sa participation au Congrès International sur les déficits immunitaires primaires (IPIC) 2025, qui se tiendra à Prague, en République tchèque, du 5 au 7 novembre 2025. Cette année, Kedrion organise un symposium satellite intitulé « Secondary Immunodeficiencies in Hematologic Malignancies » A Growing Area of Interest » (Déficits immunitaires secondaires dans les hémopathies malignes : un domaine d'intérêt grandissant) qui met en lumière l'un des sujets les plus urgents et les plus évolutifs de l'immunologie.

Le symposium, prévu aujourd'hui, s'ouvre sur une introduction du Dr Fabian Peissker, Responsable des affaires médicales chez Kedrion, et réunit des experts de premier plan : Hermann Wolf (Université Sigmund Freud, Vienne, Autriche) et le Dr. Federica Pulvirenti (Policlinico Umberto I, Rome, Italie) qui aborderont les défis et les progrès en matière de diagnostic et de gestion des déficits immunitaires secondaires (DIS) chez les patients atteints d'hémopathies malignes. La session comprend des expériences cliniques réelles et une séance interactive de questions-réponses, donnant des informations pratiques pour les cliniciens et les chercheurs.

Les déficits immunitaires secondaires, en particulier chez les patients atteints d'hémopathies malignes des lymphocytes B, représentent un défi clinique important en raison de leur pathogenèse complexe et du risque accru d'infections mettant en jeu le pronostic vital. Les progrès des thérapies anticancéreuses ont amélioré la survie, mais les complications, en particulier l'hypogammaglobulinémie et les infections, peuvent compromettre les résultats du traitement et la qualité de vie des patients. Un diagnostic précoce et une prise en charge appropriée, y compris une thérapie de remplacement des immunoglobulines, sont essentiels pour améliorer les soins aux patients et réduire les complications liées à l'infection.

La participation de Kedrion à l'IPIC 2025 souligne son engagement à faire progresser les connaissances et à favoriser la collaboration avec la communauté médicale et scientifique, en mettant de plus en plus l'accent sur les déficits immunitaires secondaires. En sponsorisant un symposium consacré aux DIS dans les hémopathies malignes, Kedrion démontre son engagement croissant dans ce domaine essentiel et en pleine évolution.

En plus du symposium, Kedrion est très présent avec un stand, trois séances de présentations visuelles et des délégués internationaux, renforçant ainsi son dévouement à l'innovation dans le traitement du déficit immunitaire. Les séances de présentations visuelles, élaborées avec des experts de premier plan et en collaboration avec des groupes de défense des patients, présentent les dernières découvertes scientifiques et l'impact de la recherche. Sur le stand, un coin Informations médicales offre aux participants un accès direct aux experts médicaux et scientifiques de Kedrion, créant ainsi un pôle d'information et de discussion précieux dans le cadre du congrès.

« Il y a encore beaucoup d'inconnues quant à l'interaction complexe entre les déficits immunitaires primaires et secondaires », a précisé Roberto Crea, Therapeutic Area Lead Immunology chez Kedrion, « et la recherche est nécessaire pour mieux comprendre comment ces conditions interagissent et s'influencent mutuellement, afin de mieux soutenir la prise en charge des patients ». Kedrion déploie des efforts considérables pour étendre les connaissances dans ce domaine et favoriser l'interaction entre les différents spécialistes impliqués dans la prise en charge des patients atteints de DIS. Nos priorités consistent à sensibiliser chacun à ces conditions et à la nécessité de définir des principes communs pour identifier les besoins des patients, et à promouvoir la collaboration entre toutes les parties prenantes du système de soins de santé. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons améliorer les résultats et la qualité de vie des personnes atteintes de ces maladies ».

Soulignant l'importance de la collaboration, Martine Pergent, Présidente de l'IPOPI (International Patient Organization for Primary Immunodeficiencies), insiste sur l'intérêt de profiter de l'expertise sur l'ensemble du spectre des déficits immunitaires pour répondre aux besoins des patients atteints de DIS.

« Les déficits immunitaires primaires (DIP) ne sont plus définis par les seules infections », explique Martine Pergent, « ils représentent un spectre plus large de conditions présentant des caractéristiques cliniques complexes qui se chevauchent. Il est naturel de s'intéresser également aux déficits immunitaires secondaires, car notre expérience en matière de gestion des maladies chroniques et de prévention des infections dans le domaine des DIP est extrêmement précieuse pour répondre aux besoins des patients atteints de DIS. Une collaboration plus étroite est maintenant nécessaire pour impliquer de nouveaux experts médicaux, notamment les hématologues qui prennent en charge les DIS, pour établir des liens avec ceux qui traitent les DIP, en vue d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie à long terme de ces patients, et pour collecter des données réelles qui reflètent vraiment leur situation et leurs besoins. »

L'IPIC est un congrès international multidisciplinaire de premier plan axé sur les déficits immunitaires primaires (DIP) et les erreurs innées de l'immunité, avec une approche centrée sur le patient. L'édition 2025 accueillera plus de 900 participants venus de plus de 70 pays, offrant une plateforme unique d'échange et de collaboration scientifiques.

Le symposium satellite parrainé par Kedrion est ouvert à tous les participants à l'IPIC et offre l'occasion d'explorer les derniers développements en matière de DIS. Tout au long du congrès, des informations scientifiques et des avis d'experts seront également disponibles sur le stand de Kedrion (n° 17), où les participants pourront en apprendre davantage sur les avancées en matière de gestion du déficit immunitaire et entrer en contact avec des experts de premier plan dans ce domaine.

