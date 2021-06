IPSO annonce de nouveaux produits et technologies

Grâce à son grand écran tactile de 7 pouces, sa connectivité et son accessibilité aux données, la plateforme de commande EVOLIS est l'un des systèmes de commande les plus intuitifs de l'industrie de la blanchisserie professionnelle. Elle est disponible sur les laveuse-essoreuses à conception suspendue IY et les sèchoirs DR. Cette combinaison fonde un seul « écosystème de contrôle », qui permet une utilisation aisée des machines. Que l'opérateur manipule la laveuse-essoreuse ou le séchoir, les opérations sont exactement les mêmes (sélection de programmes, changement de langues, accès à la fonction d'aide,…)

IPSO Connect : tableau de bord de gestion pour les propriétaires

La connectivité via le système de gestion de blanchisserie « IPSO Connect » renforce en outre le contrôle à distance des propriétaires de laverie afin qu'ils puissent gérer leur entreprise au coût le plus bas possible. Les gérants de blanchisseries ou buanderies, installées sur divers sites, apprécieront également l'écran tactile intuitif. Trente-quatre options linguistiques et descriptions de cycles en mots réels permettent aux membres du personnel de faire fonctionner efficacement les machines pour obtenir des résultats de qualité exceptionnelle.

IDR : une gamme supplémentaire de séchoirs éco-énergétiques

Les séchoirs DR d'IPSO constituent depuis de nombreuses années une partie essentielle de la gamme de produits. Celle-ci a toutefois été enrichie, récemment, avec l'ajout d'une deuxième ligne de séchoir. Cette nouvelle gamme appelée IDR utilise une combinaison d'un flux d'air radial et axial, ce qui permet un transfert de chaleur maximisé, une faible consommation d'énergie et des temps de séchage courts.

La gamme de séchoirs professionnels IDR-line se décline en capacités de 9, 11, 13, 16, 24 et 35 kg. Récemment, un nouveau modèle empilable IDD285, d'une capacité de 2 x 12 kg, a été ajouté à la gamme pour les environnements sur site et les environnements de vente.

Tous les changements de produit sont mentionnés dans la salle d'exposition virtuelle d'IPSO, véritable « showroom numérique »

À une époque où la plupart des salons professionnels sont annulés et où voyages et déplacements demeurent un défi, IPSO a conçu un portail numérique. Les clients peuvent ainsi en savoir plus sur la gamme de produits, où qu'ils soient et quand ils le souhaitent. Parfaitement conçu, ce showroom permet aux partenaires et aux clients actuels/potentiels de se familiariser à distance avec la plus grande gamme de produits de l'industrie grâce à une expérience interactive. La plateforme est dotée de fonctionnalités permettant un partage aisé de contenu. Créez votre compte sur http://showroom.ipso.com . Vous aurez accès aux informations les plus récentes sur les produits, solutions et technologies de la marque de blanchisserie la plus fiable au monde.

