IPSO kündigt neue Produkte und Technologien an

RIPON, Wisconsin, 17. Juni 2021 /PRNewswire/ -- IPSO, die zuverlässigste Wäschereimarke der Welt und Teil von Alliance Laundry Systems, hat kürzlich sein bereits umfangreiches Angebot an gewerblichen Wäschereigeräten um mehrere Produkte und Technologien erweitert. An der Spitze dieser Ergänzungen steht die 7-Zoll-Touchscreen-Steuerungsplattform EVOLIS®" für Waschmaschinen und Tumbler, die eine Reihe hochwertiger neuer Funktionalitäten in Bezug auf Konnektivität und Datenzugriff bietet.

EVOLIS: ein einziges Steuerungsökosystem