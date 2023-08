Ipsos MMA é classificada como "Líder" em Medição Unificada Comercial e de Marketing por empresa de pesquisa independente

A empresa permanece líder no mercado global, alavancando equipes e soluções inovadoras e de alto impacto para ajudar clientes no alcance dos objetivos financeiros e de suas marcas.

NOVA YORK, 23 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Ipsos MMA, empresa da Ipsos e líder global responsável por ajudar empresas a compreenderem e otimizarem seu marketing pago, próprio e ganho, assim como estratégias promocionais e de preços, força de vendas, patrocínios e investimentos operacionais, foi chamada de "Líder" no relatório do terceiro trimestre de 2023 The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023. A MMA trabalha de perto e em colaboração com seus clientes e agências parceiras para planejar, medir, avaliar e recalibrar seus investimentos comerciais e de marketing, de modo a otimizar os objetivos financeiros e comerciais de topo de funil, meio de funil e fundo de funil.

De The Forrester Wave™: Marketing Measurement And Optimization Solutions, Q3 2023:

[A Ipsos MMA] "chega ao mercado com uma abordagem de consultoria de 'luva branca', que coordena dados, tecnologia, medição e otimização".

"Clientes de referência validaram consistentemente os pontos fortes da Ipsos MMA em metodologias de medição, ampliando programas de medição, treinamento e traduzindo os resultados de medição em recomendações de negócios acionáveis".

"O aplicativo Activate da Ipsos MMA é o centro de sua oferta, onde consultores internos e clientes podem gerenciar dados, construir modelos, criar planos de marketing em vários cenários e otimizar futuros investimentos em marketing. A plataforma é abrangente de forma funcional e oferece experiência de usuário (UX), relatórios e colaboração líderes de mercado".

"Reconhecemos que a Medição de Marketing Unificada precisa estar alinhada com os objetivos de investimento dos nossos clientes, bem como levar em conta as condições de mercado cada vez mais desafiadoras e a dinâmica publicitária em evolução. Os executivos precisam ser capazes de tomar decisões diariamente, semanalmente e mensalmente — não apenas trimestralmente ou semestralmente. A cada etapa do processo completo, identificamos e criamos valor, operando no "Tempo do Cliente" — identificando vantagens a partir dos dados, análises e sinais de demanda que nossos clientes podem reconhecer e aproveitar. As soluções de medição devem ser capazes de ler, avaliar e recalibrar de forma dinâmica", disse Patrick Cummings, CEO da Ipsos MMA. "Isso requer uma equipe e uma abordagem "sempre ativas e sempre conectadas". Deve haver uma revolução constante quando se trata de capacitar e apoiar nossos clientes parceiros e suas agências com recursos que atendam com sucesso aos seus cronogramas, suas marcas e seus objetivos financeiros".

"Nossa consistência e profundo conhecimento dos negócios de nossos clientes resultaram na identificação e reconhecimento consistentes da Ipsos MMA como líder na indústria de medição de marketing unificada. Todos os anos, nossos clientes confiam em nós com bilhões de dólares de seus orçamentos comerciais e de marketing. Levamos isso muito a sério", disse Cummings. "Com medições precisas e transparentes, você pode agir com confiança ao alterar e otimizar cenários de investimento".

"A capacidade da Ipsos MMA de melhorar materialmente a marca e os resultados financeiros de nossos clientes parceiros é fundamental para o nosso sucesso mútuo, e isso levou a um crescimento recorde e sem precedentes nos últimos dois anos", disse Doug Brooks, Diretor de Atendimento ao Cliente da Ipsos MMA. "Nos últimos 20 meses, a Ipsos MMA conseguiu 95% das RFPs das quais participamos. Durante o mesmo período, mantivemos virtualmente 100% da nossa base de clientes, uma vez que nossos clientes parceiros continuam a se beneficiar de um melhor desempenho nos negócios, por meio da otimização e validação de suas decisões de investimento. Nosso foco implacável em impulsionar a compreensão, a confiança, a adoção e a integração de forma transparente e colaborativa, bem como a nossa capacidade de ampliar os programas de Medição de Marketing Unificada em todo o mundo têm sido fundamentais para que nossos clientes adotem o que fazemos juntos para torná-los mais bem-sucedidos", disse Brooks.

De nossos clientes:

"A Medição de Marketing Unificada se tornou um caminho essencial para os profissionais de marketing determinarem o sucesso de suas campanhas e otimizarem sua combinação de mídia/marketing e estratégias omnichannel. A plataforma da Ipsos MMA prioriza a atribuição correta do cliente, incluindo visibilidade de dados on-line e off-line, bem como incorporação de efeito sinérgico e efeito halo na abordagem de modelagem. Ela também é capaz de oferecer um esquema de medição holístico, apesar das descontinuidades em dados de saúde, oferecendo, assim, perspectivas confiáveis e orientadas por dados em um nível granular de compreensão".

-- Arvind Balasundaram, Diretor Executivo, Análises e Insights Comerciais, Regeneron

"Na Prudential, estamos em uma empolgante jornada transformadora, otimizando nosso alcance de marketing, construção de marca e experiência do cliente — e a Medição Unificada é um componente central disso. Sem ela, nossa publicidade focada em impressão, como anúncios de TV e banner, é ofuscada por atividades mais fáceis de monitorar e com foco em cliques, como a pesquisa. A Medição Unificada é essencial para a compreensão de como todos os canais sinergizam, oferecendo porcentagens de atribuição com base científica para nos ajudar a crescer lucrativamente".

-- Jadon Wellman, Vice-Presidente de Eficácia de Marketing, Prudential

"O sucesso do nosso recurso de Atribuição de Marketing Unificada foi impulsionado por uma estratégia de dados bem definida, que trabalha sinergicamente com nossa análise unificada, que captura fatores de marketing, de operações e fatores externos, de forma que nos permita tratar diretamente sobre nossas decisões de investimento de mídia. Essencial para isso é a transparência dos ciclos contínuos de feedback de validação de modelos e a colaboração multidisciplinar com a Ipsos MMA e nossas agências parceiras".

-- Susan Noonan, Diretora Sênior, Mídias Integradas, Petsmart

"Continuamos a minerar agressivamente dados mais amplos, mais profundos, mais ricos e mais relevantes, entregues no "tempo do cliente" por meio de nossas parcerias de dados e ecossistema, ao mesmo tempo em que alavancamos os avanços em sistemas analíticos e de dados, juntamente com aprendizado de máquina e IA. Quadruplicamos nossas equipes de inovação e desenvolvimento no último ano, adicionando capacidade e escala importantes, de modo que possamos continuar a nos adaptar rapidamente às condições em constante mudança", disse Cummings. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossa talentosa equipe, clientes e um conjunto diversificado de ofertas da Ipsos com foco em valor para identificar e alavancar sinergias multiplataforma para maximizar o ROI de nossos dados coletivos, análises, percepções comportamentais e tecnologias, particularmente nas áreas de tendências globais, marcas, e mídias criativas e sociais. A Ipsos é capaz de aproveitar de forma única nossos clientes parceiros com esses insights mais holísticos e integrados".

Para saber mais sobre a Ipsos MMA, acesse www.mma.com ou entre em contato com Lisa Foster ([email protected]).

