Ipsos MMA est classée un « Leader » dans le domaine de l'évaluation unifiée des activités de marketing et des activités commerciales par une société de recherche indépendante

L'entreprise continue d'affirmer son leadership sur le marché mondial en tirant parti d'équipes et de solutions novatrices et percutantes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et ceux liés à la marque.

NEW YORK, 24 août 2023 /PRNewswire/ -- Ipsos MMA, une entreprise d'Ipsos, et le chef de file mondial lorsqu'il s'agit d'aider les entreprises à comprendre et optimiser leurs stratégies de marketing (« paid, owned and earned media »), de fixation des prix et de promotion, leur force de vente, leurs commandites et leurs investissements opérationnels, a été nommée « Leader » dans le rapport The Forrester Wave™: Marketing Measurement And Optimization, Q3 2023 . MMA travaille en étroite collaboration avec ses clients et agences partenaires pour planifier, mesurer, évaluer et revoir leurs investissements commerciaux et marketing, afin d'optimiser les objectifs commerciaux et financiers supérieurs, du milieu et du bas de l'entonnoir.

Extraits du rapport The Forrester Wave™: Marketing Measurement And Optimization Solutions, Q3 2023 :

[Ipsos MMA] « se lance sur le marché avec une approche haut de gamme de la consultation qui lui permet de coordonner données, technologie, évaluation et optimisation. »

« Les clients de référence ont constamment validé les points forts d'Ipsos MMA en matière de méthodes d'évaluation, d'élargissement des programmes d'évaluation, de formation et de traduction des résultats d'évaluation en recommandations réalisables sur le plan commercial. »

« L'application Activate d'Ipsos MMA constitue la plaque tournante de son offre; avec elle les consultants internes et les clients peuvent gérer les données, créer des modèles, élaborer des plans de marketing selon divers scénarios et optimiser les futurs investissements en marketing. La plateforme est complète sur le plan fonctionnel et permet une expérience utilisateur (EU) de pointe, ainsi que la production de rapports et une collaboration. »

« Nous reconnaissons que l'évaluation unifiée des activités de marketing doit s'aligner sur les objectifs de placement de nos clients et tenir compte des conditions de marché de plus en plus difficiles ainsi que de l'évolution de la dynamique du marché de la publicité. Les cadres supérieurs doivent être en mesure de prendre des décisions tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, et pas seulement tous les trimestres ou semestres. À chaque étape du processus de bout en bout, nous déterminons et créons de la valeur en nous appuyant sur le "temps client", c'est-à-dire en déterminant les avantages des données, de l'analyse et des signaux de demande que nos clients peuvent reconnaître et dont ils peuvent tirer parti. Les solutions d'évaluation doivent pouvoir lire, évaluer et ajuster de façon dynamique, a déclaré Patrick Cummings, PDG d'Ipsos MMA. Cela exige une approche et des collaborateurs "toujours prêts et toujours connectés". Il doit y avoir une révolution constante lorsqu'il s'agit d'habiliter et de soutenir nos partenaires clients et leurs agences avec des capacités qui respectent leurs échéanciers, leur marque et leurs objectifs financiers. »

« Grâce à sa constance et à sa compréhension approfondie des activités de ses clients, Ipsos MMA est saluée et reconnue comme le chef de file de l'industrie de l'évaluation unifiée des activités de marketing. Chaque année, nos clients nous confient des milliards de dollars de leurs budgets marketing et commercial. Nous prenons cela très au sérieux », a ajouté M. Cummings. « Avec des évaluations précises et transparentes, vous pouvez agir avec confiance lorsque vous modifiez et optimisez les scénarios d'investissement. »

« La capacité d'Ipsos MMA à améliorer sensiblement les marques et les résultats financiers de ses partenaires clients est un élément essentiel de notre réussite mutuelle, qui a mené à une croissance sans précédent au cours des deux dernières années, a confié pour sa part Doug Brooks, responsable de la clientèle chez Ipsos MMA. Au cours des 20 derniers mois, Ipsos MMA a remporté 95 % des demandes de soumissions auxquelles elle a participé. Au cours de la même période, nous avons conservé près de 100 % de notre clientèle, car nos partenaires clients continuent de profiter d'un meilleur rendement commercial grâce à l'optimisation et à la validation de leurs décisions d'investissement. Notre désir constant de favoriser la compréhension, la confiance, l'adoption et l'intégration de manière transparente et collaborative, ainsi que notre capacité à étendre les programmes d'évaluation unifiée des activités de marketing à l'échelle mondiale, ont été fondamentaux pour nos clients, qui apprécient ce que nous faisons ensemble pour les rendre plus prospères », a poursuivi M. Brooks.

Citations de nos clients :

« L'évaluation unifiée des activités de marketing est devenue un moyen essentiel pour les spécialistes du marketing de déterminer le succès de leurs campagnes et d'optimiser leur mix-médias/marketing ainsi que leurs stratégies omnicanal. La plateforme d'Ipsos MMA accorde la priorité à l'attribution correcte des clients en incluant la visibilité des données en ligne et hors ligne, ainsi qu'en intégrant les effets synergiques et halo dans l'approche de modélisation. Elle est également capable de fournir un schéma d'évaluation holistique malgré les discontinuités dans les données de santé, fournissant ainsi des informations fiables et basées sur des données à un niveau de compréhension granulaire. »

– Arvind Balasundaram, directeur général du service Analyse et Renseignements commerciaux, Regeneron

« Chez Prudential, nous sommes engagés dans un parcours transformationnel passionnant, qui consiste à optimiser nos activités de marketing, de renforcement de la marque et d'expérience client, et l'évaluation unifiée en constitue une composante essentielle. Sans elle, notre publicité axée sur l'impression, comme les publicités télévisées et bannières, serait éclipsée par des activités plus faciles à suivre et axées sur les clics, comme la recherche. L'évaluation unifiée est essentielle pour comprendre comment tous les canaux créent une synergie, en fournissant des pourcentages d'attribution fondés sur des données scientifiques pour nous aider à croître de façon rentable. »

– Jadon Wellman, vice-président du service Efficacité du marketing, Prudential

« Le succès de notre outil Unified Marketing Attribution est attribuable à une stratégie de données bien définie qui fonctionne en synergie avec nos analyses unifiées, laquelle prend en compte à la fois le marketing, les opérations et les facteurs externes afin de nous permettre de soutenir directement nos décisions d'investissement dans les médias. La transparence des boucles de rétroaction sur la validation continue du modèle et la collaboration interfonctionnelle avec Ipsos MMA et nos partenaires de l'agence jouent un rôle essentiel dans ce succès. »

– Susan Noonan, directrice principale du service Médias intégrés, PetSmart

« Nous continuons d'explorer de façon dynamique des renseignements plus vastes, plus approfondis, plus riches et plus pertinents – fournis en "temps client" grâce à nos partenariats et à notre écosystème de données, tout en tirant parti des progrès des systèmes de données et d'analyse, ainsi que de l'apprentissage automatique et de l'IA. Nous avons quadruplé nos équipes d'innovation et de développement au cours de la dernière année, et disposons désormais d'une capacité et d'une envergure encore plus importantes pour pouvoir continuer à nous adapter rapidement aux conditions changeantes, a repris M. Cummings. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre équipe talentueuse, nos clients et nous nous appuyons sur un ensemble diversifié d'offres d'Ipsos axées sur la valeur pour déterminer et tirer parti des synergies entre les plateformes, afin de maximiser le RCI de nos données collectives, de nos analyses, de nos perceptions des comportements et de nos technologies, en particulier dans les domaines des tendances mondiales, des marques, des médias créatifs et des médias sociaux. Ipsos est en mesure d'offrir un avantage unique à ses partenaires clients grâce à ces renseignements plus holistiques et intégrés. »

