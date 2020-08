iQOO torna-se Parceiro Premium da BMW M Motorsport para a temporada DTM 2020

Como uma lenda em eventos DTM, o BMW M Motorsport representa a busca definitiva por velocidade e também por desempenho máximo, que coincide com o conceito da marca iQOO de "I Quest On and On" de desempenho perfeito e inovação revolucionária.

"O espírito de corrida iQOO vai despertar uma paixão mundial por tecnologia ultrarrápida. Os telefones iQOO são feitos para consumidores com necessidade de velocidade, que são naturalmente inclinados a um desempenho superior. Como um Parceiro Premium, esta é uma oportunidade importante para nossa marca. Mal podemos esperar para demonstrar o alto desempenho da iQOO para o mundo", disse Felix Feng, presidente da iQOO China.

"Bem-vinda, iQOO, à família BMW DTM", disse o diretor do BMW Group Motorsport, Jens Marquardt. "Tecnologia e inovação são o que nos move, e esses são os valores que também representam a iQOO. Esta é a base perfeita para uma parceria de sucesso. Estamos muito felizes em receber a iQOO como novo Parceiro Premium a bordo, e ainda mais nos tempos incomuns e difíceis que vivemos atualmente no mundo todo e também no automobilismo. Além disso, o iQOO BMW M4 DTM parece ótimo."

Desde o início da temporada DTM no primeiro fim de semana de agosto, Timo Glock já disputou quatro corridas no iQOO BMW M4 DTM em Spa-Francorchamps (Bélgica) e em Lausitzring (Alemanha). Ele disse: "É ótimo que a BMW M Motorsport tenha conseguido atrair uma empresa tão grande e com visão de futuro como a iQOO, a marca de smartphones de ponta, para o DTM como Parceiro Premium. É um grande sinal para a série de corridas, especialmente nestes tempos difíceis. Estou especialmente feliz por estar de volta à minha familiar cor amarela dos meus primeiros anos no DTM - quando você olha de frente, pelo menos. Estou gostando de dirigir o iQOO BMW M4 DTM."

Glock disputa sua oitava temporada DTM em 2020. Em suas 116 corridas até o momento, ele conquistou cinco vitórias, cinco pole positions e 14 pódios.

Sobre a vivo

A vivo é uma empresa líder em tecnologia global voltada para o produto, com seu negócio principal focado em dispositivos e serviços inteligentes. A vivo está empenhada em conectar usuários em todo o globo, por meio do design de smartphones e dispositivos complementares interessantes e inovadores, bem como serviços que integram tecnologia e design thinking de maneiras únicas e criativas. Seguindo os valores centrais da empresa, que incluem inovação, orientação ao consumidor e benfen*, a vivo implementou uma estratégia de desenvolvimento sustentável, com a visão de se tornar uma empresa líder e duradoura de primeira classe.

Com sede na China, apoiada por uma rede de 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento em Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pequim, Hangzhou, Xangai, Taipei, Tóquio e San Diego, a vivo está se concentrando no desenvolvimento de tecnologias de consumo de última geração, incluindo 5G, inteligência artificial, design industrial, fotografia e outras tecnologias emergentes. A vivo também montou cinco centros de produção (incluindo centros de manufatura autorizados pela marca), na China, no Sul e Sudeste Asiático, fabricando mais de 200 milhões de smartphones a cada ano. Em 2019, a vivo expandiu sua rede de vendas em mais de 30 países e regiões e é amada por mais de 350 milhões de usuários em todo o mundo.

* "Benfen" é um termo que descreve a atitude de fazer as coisas certas e de maneira certa - que é a descrição ideal da missão da vivo de construir tecnologia para o bem.

Mantenha-se informado sobre as novidades da vivo em https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

