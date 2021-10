IR annonce une stratégie de produits pour accroître sa part du marché de 1,2 milliard de dollars

SYDNEY, 25 octobre 2021 /PRNewswire/ --

Les principaux points à retenir :

IR a fait part d'annonces passionnantes concernant la feuille de route des produits pour les suites de solutions IR Collaborate et IR Transact à IR Connect, avec une série de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits à venir dans les prochains mois.

Les mises à jour d'IR Collaborate comprennent l'intégration de ServiceNow et des solutions pour Microsoft Calling et Direct Routing, la gestion des appareils personnels et les tests vidéo proactifs.

Les mises à jour d'IR Transact comprennent des solutions pour les paiements de grande valeur et les paiements en temps réel, ainsi qu'une série d'améliorations pour l'analyse des paiements.

IR (ASX:IRI), le principal fournisseur mondial de solutions de gestion de l'expérience pour les écosystèmes stratégiques de communication et de collaboration, d'infrastructures informatiques et de paiements, a annoncé d'importantes mises à jour des produits pour les suites de solutions IR Collaborate et IR Transact lors de sa conférence annuelle, IR Connect, visant à accroître sa part d'un marché de 1,2 milliard de dollars.

Les ajouts à la feuille de route de produits IR Collaborate sont importants. Des détails ont été fournis sur les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux produits à venir au cours des prochains mois, notamment :

Intégration de ServiceNow – permettant une gestion en temps réel et de bout en bout des services informatiques et de télécommunications, aidant les clients à réduire le temps de résolution et à améliorer l'expérience des utilisateurs.

– permettant une gestion en temps réel et de bout en bout des services informatiques et de télécommunications, aidant les clients à réduire le temps de résolution et à améliorer l'expérience des utilisateurs. Webex dans le Cloud – une version purement SaaS de la gestion de l'expérience Webex avec un accueil et une configuration simplifiés, permettant aux clients d'accélérer le délai de rentabilisation et de choisir le modèle de déploiement le mieux adapté à leurs besoins.

– une version purement SaaS de la gestion de l'expérience Webex avec un accueil et une configuration simplifiés, permettant aux clients d'accélérer le délai de rentabilisation et de choisir le modèle de déploiement le mieux adapté à leurs besoins. SBC dans le Cloud – permettant aux clients de surveiller les SBC sur site à partir du Cloud, et une vision plus approfondie de l'intégrité des SBC, des trunks SIP, de la qualité des appels VoIP, des licences et des certificats.

– permettant aux clients de surveiller les SBC sur site à partir du Cloud, et une vision plus approfondie de l'intégrité des SBC, des trunks SIP, de la qualité des appels VoIP, des licences et des certificats. Microsoft Calling et Direct Routing – pour des informations détaillées sur l'utilisation, la visibilité des performances en temps réel, le dépannage en profondeur et la visualisation des appels de bout en bout via EQ360.

– pour des informations détaillées sur l'utilisation, la visibilité des performances en temps réel, le dépannage en profondeur et la visualisation des appels de bout en bout via EQ360. Gestion des appareils personnels – les partenariats avec Jabra et Logitech permettront à Collaborate de capturer des données, sur les appareils, qui enrichiront l'expérience et aideront à déterminer la cause profonde des problèmes de qualité audio et vidéo.

– les partenariats avec et permettront à Collaborate de capturer des données, sur les appareils, qui enrichiront l'expérience et aideront à déterminer la cause profonde des problèmes de qualité audio et vidéo. Test vidéo – les services de test vidéo permettront de tester de manière proactive la disponibilité et la capacité des appels vidéo afin d'anticiper les problèmes liés à la vidéo et de garantir une expérience de collaboration de haute qualité.

Pour IR Transact, les participants ont eu un aperçu de la façon dont nous avons réaligné la suite de solutions pour mieux répondre aux demandes du marché, notamment :

Paiements de grande valeur – pour surveiller et identifier facilement les blocages dans les workflows complexes des transactions de paiement de grande valeur en donnant un aperçu de l'intégrité, des volumes et des anomalies des transactions.

– pour surveiller et identifier facilement les blocages dans les workflows complexes des transactions de paiement de grande valeur en donnant un aperçu de l'intégrité, des volumes et des anomalies des transactions. Paiements en temps réel – conçus pour surveiller et gérer les paiements en temps réel et permet un suivi détaillé des workflows pour assurer l'intégrité globale des paiements.

– conçus pour surveiller et gérer les paiements en temps réel et permet un suivi détaillé des workflows pour assurer l'intégrité globale des paiements. Améliorations de l'analyse des paiements – y compris l'authentification unique (SSO), les améliorations des graphiques et la prise en charge de plusieurs fuseaux horaires.

– y compris l'authentification unique (SSO), les améliorations des graphiques et la prise en charge de plusieurs fuseaux horaires. D'autres fonctionnalités et améliorations, telles que la surveillance des liquidités, les améliorations de la boîte à outils d'intégration, les améliorations du modèle de données et l'analyse prédictive.

Pour plus d'informations sur l'une de ces mises à jour de produits, vous pouvez toujours vous inscrire à IR Connect pour regarder les sessions sur les produits à la demande.

