IR lance une solution de surveillance et de gestion à distance des espaces de collaboration

Points essentiels à retenir :

IR lance son outil Collaboration Space Management, qui rejoint la suite de solutions IR Collaborate, en partenariat avec Utelogy..

Cette nouvelle solution renforce les capacités de surveillance proactive de Collaborate grâce à la gestion dynamique à distance des plateformes et des appareils de communication unifiée (UC) dans les espaces de collaboration.

SYDNEY, 10 février 2022 /PRNewswire/ -- IR, le principal fournisseur mondial de solutions de gestion du rendement et d'analyses pour les écosystèmes critiques de communication et de collaboration, d'infrastructure informatique et de paiement, a annoncé le lancement d'une solution de gestion des espaces de collaboration dans le cadre de la suite de solutions IR Collaborate.

Collaboration Space Management étend la portée des capacités de surveillance et de dépannage d'IR Collaborate aux espaces de collaboration physiques. Cette nouvelle solution permet une surveillance et une gestion à distance proactives de tous les espaces de collaboration adaptés aux conférences à partir d'une solution unique, y compris les plateformes et dispositifs de collaboration, afin de fournir aux utilisateurs une expérience de collaboration fluide.

Le travail hybride accentuant le besoin d'espaces de collaboration plus souples qui ne soient pas les salles de réunion ou de conférence habituelles, de tels espaces sont essentiels aux milieux de travail modernes. Selon Frost & Sullivan, le nombre de vidéoconférences devrait être multiplié par cinq d'ici 2025, en réponse à leur nouvelle utilisation dans les espaces de collaboration.

L'outil Collaboration Space Management d'IR permet aux entreprises de s'adapter et d'optimiser leur efficacité par les moyens suivants :

Fournir une visibilité et un aperçu des appareils, des plateformes et de l'équipement présents dans les espaces de collaboration.

Permettre une maintenance à distance proactive afin d'éviter les incidents pouvant être prévenus en maintenant les systèmes et les logiciels à jour.

Permettre un dépannage rapide afin d'identifier la cause principale des problèmes survenus dans les espaces de collaboration et de les résoudre, garantissant ainsi des expériences de collaboration fluides et de qualité.

Automatiser la préparation des salles et limiter les pertes de temps d'installation grâce à des déclencheurs autoréparateurs qui garantissent des réglages optimaux.

Produire des rapports sur des statistiques essentielles telles que l'utilisation, le taux d'occupation et le rendement de l'espace afin de permettre aux entreprises de respecter les exigences en matière de santé et de sécurité, et de fournir des renseignements relatifs à l'utilisation des espaces de collaboration.

« Lorsqu'ils sont équipés de la bonne technologie, les espaces de collaboration sont des carrefours où se retrouvent travail d'équipe, productivité et créativité, le tout dans un milieu de travail hybride. Nous savons que les clients ont besoin de moyens pour gérer ces espaces plus efficacement. Une grande société internationale de médias nous a acheté cette solution avant même que nous l'ayons lancée », a déclaré John Ruthven, PDG d'IR. « Comme le domaine de la collaboration continue de s'élargir et d'évoluer, cette nouvelle solution aidera beaucoup d'autres clients à simplifier leurs tâches et à fournir des expériences de collaboration fluide de n'importe où. »

Associé à la possibilité de gérer efficacement des environnements UC multifournisseurs à partir d'une vue unique, Collaboration Space Management renforce davantage la suite de solutions IR Collaborate, permettant une gestion plus approfondie de l'expérience de bout en bout. IR est particulièrement bien placé pour aider les entreprises et les fournisseurs de services clients à simplifier leurs tâches, tout en veillant à ce qu'ils puissent fournir des services de haute qualité à tous les utilisateurs.

