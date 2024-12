IRIS Corporate Finance (Nederland) en Protegrity Advisors (VS) leiden de grensoverschrijdende overname door SRBA Group van een meerderheidsbelang in het Amerikaanse Corporate Construction Inc.

ROTTERDAM, Nederland en NEW YORK, 4 december 2024 /PRNewswire/ -- IRIS Corporate Finance BV, met hoofdkantoor in Nederland, en Protegrity Advisors, gevestigd in de Verenigde Staten, hebben de krachten gebundeld om SRBA Group te vertegenwoordigen bij de overname van een meerderheidsbelang in Corporate Construction Inc.

SRBA Group is een toonaangevend Nederlands leverancier van gecontroleerde omgevingsfaciliteiten en het hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg. Het bedrijf werd in 2023 opgericht door de fusie van Brecon Cleanroom Systems en Muller Afbouw Groep en heeft prioriteit gegeven aan de internationale uitbreiding van zijn Controlled Environment divisie. Corporate Construction Inc., gevestigd in Brookfield, Connecticut, is al 25 jaar toonaangevend in complexe en grootschalige commerciële bouwprojecten, gespecialiseerd in cleanrooms, laboratoria, industriële productie en medische faciliteiten.

Wim van Ree, CFO van de SRBA Groep en verantwoordelijk voor fusies en overnames, zei dat "deze overname perfect past bij onze strategische visie en onze wederzijdse klantenbestanden aan beide zijden van de oceaan ten goede zal komen." Hij voegde eraan toe dat "we dit type complexe grensoverschrijdende transactie niet hadden kunnen voltooien zonder de gezamenlijke inspanningen van IRIS Corporate Finance en Protegrity Advisors, die gedurende het hele proces een cruciale rol hebben gespeeld, waaronder het regelen van de financiering van de transactie, het beheren van due diligence, het onderhandelen over belangrijke dealvoorwaarden en nog veel meer."

IRIS Corporate Finance-partner Jan-Willem Ditters verklaarde dat "we wisten dat het van essentieel belang zou zijn om een uitbreiding van ons team ter plaatse in de Verenigde Staten te hebben om de SRBA Group zo goed mogelijk van dienst te zijn en de beste kans op een succesvol resultaat te hebben. We prijzen ons gelukkig met Protegrity Advisors als partner." Mark Pollack, voorzitter van Protegrity Advisors, sloot zich hierbij aan en voegde eraan toe: "Het was voor ons een eer om samen te werken met IRIS en SRBA. We kijken er ook naar uit om met hen samen te werken aan toekomstige transacties."

Protegrity Advisors en IRIS Corporate Finance zijn beide lid van Pandea Global M&A, een netwerk van onafhankelijke adviseurs in meer dan 30 landen dat lidfirma's in staat stelt om hun klanten op zinvolle manieren toegevoegde waarde te bieden, zoals het zorgen voorn verbeterde toegang tot internationale koperspools, overzeese overnamedoelen en lokale marktexpertise.

Over Protegrity Advisors

Protegrity Advisors is een toonaangevend adviesbureau voor fusies en overnames voor bedrijven met een omzet van $10 miljoen tot $100 miljoen in een groot aantal sectoren. Onze ervaren adviseurs, die uit de eerste hand ervaring hebben als ondernemers, CEO's, CFO's, General Counsel en zakenbankiers, brengen een uniek perspectief in elke transactie. Protegrity Advisors helpt klanten op vertrouwelijke wijze bij complexe fusies en overnames om hun zakelijke en persoonlijke financiële doelen te bereiken. www.ProtegrityAdvisors.com

Over IRIS Corporate Finance

IRIS CF is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van bedrijfsfinanciering dat zich richt op particuliere bedrijven en middelgrote ondernemingen. Ons team (gevestigd in Rotterdam en Eindhoven) adviseert onze klanten bij zowel nationale als internationale transacties. Door zijn groot netwerk, uitgebreide sectorkennis, veel transactie-ervaring en een persoonlijke benadering is IRIS CF een aantrekkelijke partij voor onderhandeling over deals. www.iriscf.nl

