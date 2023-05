ISC Brasil leva comitiva de parceiros para prestigiar as novidades da ISC West

Com a proposta de atuar mais próximo aos expositores e visitantes-compradores, a ISC Brasil proporcionou a visita de um grupo VIP, formado por cerca de 100 brasileiros, na edição americana, para conferirem de perto os lançamentos globais do mercado de Segurança

SÃO PAULO, 29 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A ISC Brasil – principal polo de inovação, negócios e soluções integradas para o mercado de segurança do país – promoveu uma iniciativa inédita com um grupo de profissionais brasileiros para prestigiar as novidades da versão americana do evento, a ISC West, que esse ano retornou a Las Vegas, nos Estados Unidos, para receber todas as indústrias de segurança pública e privada. A feira aconteceu de 28 a 31 de março e contou com a participação de mais de 660 organizações expositoras, um crescimento de mais de 20% quando comparada ao ano anterior.

Uma comitiva com aproximadamente 100 brasileiros, formada por profissionais do mercado, gestores de segurança, integradores e expositores, esteve presente na edição americana para conferir de perto os principais lançamentos mundiais do setor. Em parceria com a FENAVIST (Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores) e SESVESP (Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação do Estado de São Paulo), a ISC Brasil proporcionou ao grupo um tour guiado aos principais players parceiros da ISC Brasil dentro da ISC West, além de encontros, jantares e diversas ações de relacionamento e networking.

"Estamos muito satisfeitos de termos conseguido enviar uma comitiva de empresários para a ISC West. A experiência de acompanhar a feira americana foi extremamente enriquecedora, dando oportunidade aos participantes de trocar conhecimentos com players internacionais do segmento, conhecer novas tecnologias e visitar instalações de segurança. O evento foi incrível e nos deixou ainda mais animado para a edição brasileira que está por vir", comenta Jeferson Nazário, presidente da Fenavist.

Além disso, outro destaque da viagem foi uma visita à central de segurança de um dos principais cassinos da cidade, que permitiu que os convidados conhecessem o centro de treinamento de segurança da principal rede de hotéis de Las Vegas. "Anualmente, a participação de muitos brasileiros já é esperada dentro da ISC West, afinal muitos se organizam para conhecerem as principais tecnologias lançadas no evento em primeira mão, além disso é um espaço de conhecimento para trazerem para o Brasil o que existe de melhor no mundo. O evento superou todas as expectativas de público, além de garantir oportunidades de negócios para aqueles que estiveram junto ao nosso grupo", comenta Jacqueline Gagliano, gerente de Produto da ISC Brasil.

Daniel Feitosa, diretor regional da Intelligent Security Systems - ISS, foi um dos executivos convidados pela comitiva e comenta sobre o evento. "Essa foi a edição que teve o volume maior de pessoas após a pandemia, com uma grande quantidade de brasileiros, e pude fazer bons negócios na feira. O mercado está entrando na terceira onda, explorando tecnologias que utilizam de IA e isso foi bastante perceptível durante a ISC West. Assim como a versão americana, acredito que a ISC Brasil também terá um impacto maior que no ano passado. Apostamos muito no evento para apresentar algumas novidades de nossa marca".

Este ano, a ISC também será presencial no Brasil e acontecerá entre os dias 19 e 21 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo, e espera reunir cerca de 120 expositores e receber 18 mil visitantes. Na última edição, realizada em setembro de 2022, o evento contou com participação de 120 expositores, ocupando 100% da área de exposição, e gerou cerca de R$ 1,6 bilhão de oportunidades de negócios e crescimento de 58% na geração de leads, em comparação à 2019. "Para esse ano, esperamos superar todas as expectativas de público e expositores, e para isso estamos trazendo uma série de novidades e iniciativas junto aos expositores para aumentar ainda mais a geração de negócios no mercado de segurança", antecipa a gerente de Produto da ISC Brasil.

Alinhadas à participação de edições internacionais da ISC, algumas marcas globais já ratificaram sua participação na edição brasileira deste ano, como JCI, Milestone, Digicon, HID e Assa Abloy, para apresentar seus lançamentos e novidades aos profissionais do setor. Além disso, a feira possui parceria com mais importantes e representativas entidades do setor como FENAVIST, SESVESP, ABSEG e CNCG, que viabilizam a presença dos principais gestores de segurança, líderes das indústrias, grandes integradores, distribuidores de todo país e líderes do governo.

Evento: ISC Brasil 2023

Data: 19 a 21 de setembro de 2023

Horário: das 13h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo

Informações: https://www.iscbrasil.com.br/

Sobre a ISC Brasil

A ISC Brasil é a edição brasileira da marca ISC Security Events - International Security Conference & Exhibitions - com origem e realização nos EUA (Las Vegas e New York) e México. Teve sua primeira edição realizada em 2006, na cidade de São Paulo e desde então, o evento se tornou uma referência na América Latina para o mercado de segurança, reunindo empresas nacionais e internacionais para apresentar soluções e novidades em produtos e serviços para o setor.

Sobre a RX Brasil

A ISC Brasil é organizada pela RX, empresa líder mundial na organização de feiras e eventos com atuação em 38 países e 500 eventos distribuídos pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. No Brasil, organiza mais de 40 feiras em todo o território nacional entre eventos de negócios e voltados ao consumidor final. Anualmente recebe mais de 5 mil expositores e mais de 1 milhão de compradores em seus eventos. A RX está comprometida com o desenvolvimento dos mercados em que atua e com a geração de negócios a toda a cadeia.

