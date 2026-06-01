iScooter célèbre 11 ans d'innovation avec une vente anniversaire dans toute l'Europe

BERLIN, 1er juin 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, un innovateur dédié aux solutions de transport personnel, marque son 11e anniversaire avec une campagne promotionnelle à durée limitée dans toute l'Europe. Ces offres exclusives, valables du 1er au 17 juin, permettent de réaliser des économies importantes sur l'ensemble de la gamme de produits.

Produits phares

11 Years of Ride – Celebrate with iScooter

Scooter électrique IX3 - L'allié tout-terrain du quotidien : conçu pour les utilisateurs à la recherche de puissance et de polyvalence, le IX3 est un scooter électrique tout-terrain idéal pour les trajets urbains comme pour les terrains plus exigeants. Son design robuste, associé à une excellente stabilité et un confort de conduite renforcé, en fait un choix fiable pour une utilisation quotidienne et les déplacements longue distance.

: conçu pour les utilisateurs à la recherche de puissance et de polyvalence, le IX3 est un scooter électrique tout-terrain idéal pour les trajets urbains comme pour les terrains plus exigeants. Son design robuste, associé à une excellente stabilité et un confort de conduite renforcé, en fait un choix fiable pour une utilisation quotidienne et les déplacements longue distance. Scooter électrique iScooter IX7Pro - Le SUV des trottinettes électriques haute performance : le IX7Pro est équipé d'un moteur puissant de 2000W, offrant une expérience de conduite dynamique et adaptée aux terrains complexes. Sa structure renforcée, combinée à une suspension optimisée et des roues tout-terrain, garantit stabilité, confort et sécurité même sur routes irrégulières. C'est un modèle pensé pour les utilisateurs exigeants en quête de performance et de fiabilité.

: le IX7Pro est équipé d'un moteur puissant de 2000W, offrant une expérience de conduite dynamique et adaptée aux terrains complexes. Sa structure renforcée, combinée à une suspension optimisée et des roues tout-terrain, garantit stabilité, confort et sécurité même sur routes irrégulières. C'est un modèle pensé pour les utilisateurs exigeants en quête de performance et de fiabilité. Scooter électrique W6 - La solution urbaine puissante et pratique : le W6 est une trottinette électrique 500W pensée pour les trajets quotidiens en ville. Elle combine performance, confort et praticité, avec une conception adaptée aux déplacements urbains rapides et efficaces. Idéale pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre puissance, autonomie et facilité d'utilisation.

Créée dans le but de promouvoir la mobilité électrique accessible, la société iScooter a étendu sa présence sur les marchés internationaux au cours de la dernière décennie. Sa gamme de produits reflète l'accent mis sur la combinaison des performances, de la sécurité et de la commodité, afin de répondre aux divers besoins de mobilité urbaine et récréative.

À propos de iScooter

Fondée en 2015, iScooter développe des solutions de transport personnel intelligentes et durables qui répondent aux problèmes de congestion urbaine et aux défis environnementaux.Populaire dans plus de 30 pays, la marque offre une mobilité intuitive, sans émission grâce à un design innovant et des caractéristiques axées sur l'utilisateur, permettant des déplacements plus propres, plus efficaces et adaptables des expériences de voyage pour la vie de tous les jours.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Site Web : www.iscooter.fr

Instagram : https://www.instagram.com/iscooter.eu/

YouTube : https://www.youtube.com/@iScooter/vidéos

Facebook : https://www.facebook.com/iScooterEU

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