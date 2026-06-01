iScooter celebra 11 años de innovación con una venta de aniversario en toda Europa

News provided by

iScooter

Jun 01, 2026, 03:01 ET

BERLÍN, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, empresa innovadora dedicada a las soluciones de transporte personal, celebra su 11º aniversario con una campaña promocional por tiempo limitado en toda Europa. Del 1 al 17 de junio, las ofertas exclusivas ofrecen importantes descuentos en toda su gama de productos.

Productos estrella

Continue Reading
11 Years of Ride – Celebrate with iScooter
11 Years of Ride – Celebrate with iScooter

  • Patinete eléctrico i9 Ultra – El compañero ideal para desplazamientos diarios: Diseñado para los usuarios urbanos que buscan practicidad y comodidad, el i9 Ultra cuenta con homologación DGT y un diseño ligero ideal para los trayectos diarios por la ciudad. Equipado con un motor potente y una conducción estable, ofrece una experiencia de viaje cómoda y eficiente para desplazamientos urbanos y recorridos de corta distancia.
  • Patinete eléctrico iX7 Pro – Rendimiento todoterreno y gran autonomía: El iX7 Pro está equipado con un potente motor y una estructura robusta diseñada para aventuras todoterreno. Gracias a su gran autonomía, neumáticos resistentes y excelente estabilidad, proporciona una experiencia de conducción potente y cómoda incluso en terrenos complejos y rutas de larga distancia.
  • Patinete eléctrico W12 – Potencia extrema para aventuras off-road: Equipado con un potente sistema de 3000 W, el W12 está diseñado para los amantes de la velocidad y el rendimiento extremo. Su estructura resistente, suspensión avanzada y capacidades todoterreno lo convierten en una opción ideal para usuarios que buscan potencia, estabilidad y emoción en cada recorrido.

Bono especial

Además de descuentos directos con ahorros máximos de hasta 450 libras, la campaña también incluye un sorteo promocional que ofrece a los participantes la oportunidad de ganar un F7Ultra gratis.

Fundada con el objetivo de promover la movilidad eléctrica accesible, iScooter ha expandido su presencia en mercados internacionales durante la última década. Su gama de productos refleja un compromiso constante con la combinación de rendimiento, seguridad y comodidad, satisfaciendo así diversas necesidades de movilidad urbana y recreativa.

Acerca de iScooter

Fundada en 2015, iScooter desarrolla soluciones de transporte personal inteligentes y sostenibles que abordan la congestión urbana y los desafíos ambientales. Con presencia en más de 30 países, la marca ofrece movilidad intuitiva y de cero emisiones a través de un diseño innovador y funciones centradas en el usuario, lo que permite desplazamientos más limpios y eficientes, así como experiencias de viaje adaptables para la vida cotidiana.

Si desea más información visite:

Página web: www.iscooterglobal.eu

Instagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/ 

YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videos 

Facebook: https://www.facebook.com/iScooterEU 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987739/11_Years_of_Ride___Celebrate_with_iScooter_ID_db8345eec2d0.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

iScooter Celebrates 11 Years of Innovation with Anniversary Sale Across Europe

iScooter Celebrates 11 Years of Innovation with Anniversary Sale Across Europe

iScooter, an innovator dedicated to personal transportation solutions, is marking its 11th anniversary with a limited-time promotional campaign...
iScooter feiert 11 Jahre Innovation mit einem europaweiten Jubiläumsverkauf

iScooter feiert 11 Jahre Innovation mit einem europaweiten Jubiläumsverkauf

iScooter, ein innovatives Unternehmen, das sich auf Lösungen für den Individualverkehr spezialisiert hat, feiert sein 11-jähriges Jubiläum mit einer...
More Releases From This Source

Explore

Retail

Retail

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

Automotive

Automotive

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics