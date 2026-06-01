iScooter feiert 11 Jahre Innovation mit einem europaweiten Jubiläumsverkauf

BERLIN, 1. Juni 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, ein innovatives Unternehmen, das sich auf Lösungen für den Individualverkehr spezialisiert hat, feiert sein 11-jähriges Jubiläum mit einer zeitlich begrenzten Werbeaktion in ganz Europa. Die exklusiven Angebote gelten vom 1. bis 17. Juni und bieten erhebliche Preisvorteile auf das gesamte Sortiment.

Star-Produkte

11 Years of Ride – Celebrate with iScooter

i8M E-Scooter – Der smarte Begleiter für den urbanen Alltag: Der i8M wurde speziell für den täglichen Stadtverkehr entwickelt und kombiniert Komfort, Sicherheit und modernes Design. Mit Straßenzulassung, kompakter Bauweise und benutzerfreundlicher Bedienung eignet sich der E-Scooter ideal für Pendler und Freizeitfahrer. Dank seines effizienten Motors und der stabilen Konstruktion bietet der i8M ein angenehmes und zuverlässiges Fahrerlebnis im urbanen Umfeld.

Der i8M wurde speziell für den täglichen Stadtverkehr entwickelt und kombiniert Komfort, Sicherheit und modernes Design. Mit Straßenzulassung, kompakter Bauweise und benutzerfreundlicher Bedienung eignet sich der E-Scooter ideal für Pendler und Freizeitfahrer. Dank seines effizienten Motors und der stabilen Konstruktion bietet der i8M ein angenehmes und zuverlässiges Fahrerlebnis im urbanen Umfeld. iX7Pro Offroad E-Scooter – Der SUV unter den leistungsstarken E-Scootern: Der iX7Pro überzeugt mit einem kraftvollen Antriebssystem und einem robusten Offroad-Design für anspruchsvolle Strecken. Ausgestattet mit großen Geländereifen, einer verstärkten Federung und hoher Stabilität bietet er maximalen Fahrkomfort und Kontrolle – sowohl im Stadtverkehr als auch auf unebenem Terrain. Die intelligente Ausstattung und die Straßenzulassung machen ihn zur idealen Wahl für Fahrer mit hohen Leistungsansprüchen.

Der iX7Pro überzeugt mit einem kraftvollen Antriebssystem und einem robusten Offroad-Design für anspruchsvolle Strecken. Ausgestattet mit großen Geländereifen, einer verstärkten Federung und hoher Stabilität bietet er maximalen Fahrkomfort und Kontrolle – sowohl im Stadtverkehr als auch auf unebenem Terrain. Die intelligente Ausstattung und die Straßenzulassung machen ihn zur idealen Wahl für Fahrer mit hohen Leistungsansprüchen. M60 Fat Tire Trekking E-Bike – Die umweltfreundliche Lösung für Abenteuer und Alltag: Das M60 E-Bike kombiniert modernes Trekking-Design mit breiten Fat Tires für mehr Stabilität und Komfort auf unterschiedlichsten Untergründen. Der leistungsstarke Motor unterstützt Fahrer zuverlässig bei täglichen Fahrten sowie längeren Touren. Mit seinem robusten Rahmen und der vielseitigen Ausstattung ist das M60 die perfekte Wahl für Nutzer, die Mobilität, Komfort und Nachhaltigkeit miteinander verbinden möchten.

iScooter wurde mit dem Ziel gegründet, Elektromobilität für alle zugänglich zu machen, und hat seine Präsenz in den letzten zehn Jahren auf internationale Märkte ausgeweitet. Die Produktpalette des Unternehmens spiegelt den anhaltenden Fokus auf die Kombination von Leistung, Sicherheit und Komfort wider und erfüllt vielfältige Anforderungen an die Mobilität in der Stadt und in der Freizeit.

Informationen zu iScooter

Das 2015 gegründete Unternehmen iScooter entwickelt intelligente, nachhaltige Lösungen für den Individualverkehr, die zur Entlastung des Stadtverkehrs und zur Bewältigung ökologischer Herausforderungen beitragen. Die Marke, der in über 30 Ländern vertraut wird, bietet intuitive, emissionsfreie Mobilität durch innovatives Design und nutzerorientierte Funktionen und ermöglicht so sauberere, effizientere Wege zur Arbeit sowie flexible Mobilitätserlebnisse für den Alltag.

Weitere Informationen finden Sie auf:

Website: www.iscooterglobal.de

Instagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/

YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videos

Facebook: https://www.facebook.com/iScooterEU

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987739/11_Years_of_Ride___Celebrate_with_iScooter_ID_db8345eec2d0.jpg