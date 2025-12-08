iScreen Widget ajoute un widget Boule à neige personnalisable dans une mise à jour sur le thème de Noël pour iOS 26 et Android

La mise à jour pour les fêtes ajoute des widgets interactifs, des mises en page thématiques et des fonds d'écran saisonniers pour la personnalisation de l'appareil.

LOS ANGELES, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- iScreen, application de personnalisation mobile pour les appareils iOS et Android, a annoncé la sortie d'une mise à jour sur le thème de Noël comprenant de nouveaux widgets interactifs, des éléments d'écran de verrouillage améliorés et des mises en page de vacances coordonnées.

Le principal ajout de la mise à jour est un widget Boule à neige personnalisable permettant aux utilisateurs de créer une scène de vacances à l'aide d'éléments et effets visuels sélectionnables. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une bibliothèque d'objets d'hiver et de Noël tels que des bonhommes de neige, des rennes, des arbres de Noël, des chapeaux de Père Noël et des flocons de neige, puis placer et superposer ces objets à l'intérieur du globe. Le widget comprend également des options pour différents styles de dôme et de base, ainsi que des effets animés tels que la neige qui tombe. iScreen a déclaré que le widget Boule à neige doit être placé sur l'écran d'accueil et qu'il peut être ajusté pour correspondre à d'autres éléments visuels à thème.

iScreen précise que les utilisateurs peuvent ajouter des autocollants saisonniers statiques ou animés aux zones de l'écran de verrouillage prises en charge, afin de mettre en valeur le thème des vacances. Pour l'écran d'accueil, les utilisateurs peuvent configurer des widgets interactifs qui réagissent aux pressions, tels qu'une animation de foyer de cheminée activée par pression ou un effet de carillon éolien. La mise à jour introduit également des icônes et des widgets sur le thème de Noël, conçus pour créer des mises en page coordonnées sur les écrans des appareils.

Pour les utilisateurs qui préfèrent les mises en page prêtes à l'emploi, iScreen indique que la mise à jour comprend des collections thématiques telles que « Noël classique », « Hiver douillet » et le nouveau thème « Hiver » d'iOS 26, offrant des designs coordonnés qui peuvent être appliqués rapidement. Ces collections sont appariées aux fonds d'écran, widgets et éléments décoratifs conçus pour être assemblés dans les outils de mise en page de l'application

Selon l'entreprise, la mise à jour de Noël a été développée pour proposer un éventail plus large d'options de personnalisation saisonnière et pour rendre les widgets interactifs plus configurables au sein d'un flux de conception unique. Un porte-parole d'iScreen a déclaré que cette version visait à étendre la bibliothèque de widgets de l'application et à augmenter le nombre de composants visuels disponibles pour la création de scènes personnalisées.

iScreen est une application de personnalisation mobile qui propose des widgets, des fonds d'écran et des mises en page thématiques pour les appareils iOS et Android. L'application propose des outils destinés à faciliter la personnalisation de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage, notamment des options de widgets interactifs et décoratifs.

