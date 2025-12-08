iScreen Widget erweitert sein Angebot um ein anpassbares Snow Globe-Widget im Rahmen eines weihnachtlichen Updates für iOS 26 und Android

Das Feiertags-Update umfasst interaktive Widgets, thematische Layouts und saisonale Hintergrundbilder zur individuellen Anpassung des Geräts

LOS ANGELES, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- iScreen, eine mobile Anpassungsanwendung für iOS- und Android-Geräte, hat die Veröffentlichung eines Updates zum Thema Weihnachten angekündigt, das neue interaktive Widgets, verbesserte Sperrbildschirmelemente und abgestimmte Feiertagslayouts enthält.

Die wichtigste Neuerung des Updates ist ein anpassbares Snow Globe-Widget mit dem Benutzer eine Weihnachtskulisse aus auswählbaren visuellen Elementen und Effekten zusammenstellen können. Benutzer können aus einer Bibliothek mit Winter- und Weihnachtsmotiven wie Schneemännern, Rentieren, Weihnachtsbäumen, Weihnachtsmützen und Schneeflocken auswählen und diese Elemente dann innerhalb der Kugel platzieren und übereinanderlegen. Das Widget umfasst auch Optionen für verschiedene Kuppel- und Sockelstile sowie animierte Effekte wie fallender Schnee. iScreen erklärte, dass das Snow Globe-Widget für die Platzierung auf dem Startbildschirm vorgesehen ist und an andere thematische visuelle Elemente angepasst werden kann.

Laut iScreen können Nutzer statische oder animierte saisonale Sticker zu den unterstützten Sperrbildschirmbereichen hinzufügen, um das Feiertagsthema zu unterstreichen. Für den Startbildschirm können Benutzer interaktive Widgets konfigurieren, die auf Berührungen reagieren, beispielsweise eine durch Berührung aktivierte Kaminanimation oder ein Windspiel-Effekt. Das Update umfasst auch weihnachtliche Symbole und Widgets, die für ein einheitliches Layout auf allen Gerätebildschirmen sorgen.

Für Nutzer, die vorgefertigte Layouts bevorzugen, enthält das Update laut iScreen thematische Kollektionen wie „Classic Christmas", „Cozy Winter" und das neue Winter-Theme im iOS 26-Stil, die aufeinander abgestimmte Designs bieten, die schnell angewendet werden können. Dieses Kollektionspaket umfasst passende Wallpapers, Widgets und dekorative Elemente, die so konzipiert sind, dass sie mit den Layout-Tools der App zusammenarbeiten.

Nach Angaben des Unternehmens wurde das Weihnachts-Update entwickelt, um eine breitere Palette an saisonalen Anpassungsoptionen bereitzustellen und interaktive Widgets innerhalb eines einzigen Design-Ablaufs besser konfigurierbar zu machen. Ein Sprecher von iScreen sagte, dass sich die neue Version darauf konzentriert, die Widget-Bibliothek der App zu erweitern und die Anzahl der visuellen Komponenten zu verbessern, die für die Erstellung personalisierter Szenen verfügbar sind.

iScreen ist eine Anwendung zur individuellen Anpassung von Mobilgeräten, die Widgets, Hintergrundbilder und thematische Layouts für iOS- und Android-Geräte bereitstellt. Die Anwendung bietet Funktionen zur Personalisierung des Startbildschirms und des Sperrbildschirms, einschließlich interaktiver und dekorativer Widget-Optionen.

