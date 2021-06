-El Gobierno de la Isla de Man abre las solicitudes de licencia para el nuevo sector de la exportación de cannabis

- Se ha completado la orientación reglamentaria sobre los requisitos para la concesión de licencias para la producción de cáñamo y productos con alto contenido de THC, allanando el camino para que la IOM se convierta en líder mundial en la exportación de cannabis medicinal

- No hay cambios en la legalidad nacional del cannabis medicinal con receta ni en el consumo no médico de cannabis para adultos en la Isla

DOUGLAS, Isla de Man, 11 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- El Gobierno de la Isla de Man (IOM) ha confirmado que están abiertas las solicitudes de licencia para la producción, distribución y exportación de productos de cannabis medicinal desde la isla.

El regulador del sector - la Gambling Supervision Commission ('GSC') – ha completado ya las orientaciones para apoyar su marco regulador, que proporcionarán a las partes interesadas detalles sobre los requisitos para la concesión de licencias para la producción de cáñamo y productos con alto contenido de THC.

Esto supone un paso importante en la apuesta de IOM por ser un exportador de cannabis medicinal líder en el mundo, lo que supondrá una importante inversión económica y desarrollo para la Isla. Se espera que el sector cree 250 nuevos puestos de trabajo y tres millones de libras de beneficios anuales en los próximos años, y mucho más a través del crecimiento de la infraestructura asociada -incluyendo la financiera y la operativa- para apoyar al sector. El Gobierno prevé que el sector del cannabis medicinal también apoye y aporte innovación a los sectores de la tecnología limpia y la construcción de la Isla de Man, así como el desarrollo de empresas dentro y fuera de la isla. El creciente mercado mundial del cannabis ofrece una importante oportunidad para el desarrollo económico de la Isla de Man, ya que se prevé que el mercado mundial represente 82.190 millones de dólares estadounidenses en 2027, con un crecimiento del 20,25% entre 2020-2017, ya que se espera que la creciente concienciación sobre las ventajas del cannabis cree nuevas oportunidades para el mercado.

El Ministro de Empresas, Laurence Skelly MHK, comentó: 'El creciente mercado mundial del cannabis medicinal ofrece una importante oportunidad de desarrollo económico en la Isla de Man, y el nuevo marco normativo y las nuevas orientaciones ofrecerán una autorización estricta y flexible para una amplia gama de productos de cannabis, que van desde el cáñamo industrial cultivado en exteriores hasta los productos medicinales cultivados en interiores.

'El Gobierno de la Isla de Man confía plenamente en que la GSC proporcionará una estructura normativa de primer orden, necesaria para regular esta nueva y compleja industria. Estoy encantado de dar la bienvenida a las solicitudes de licencia y espero atraer a empresas de calidad a la Isla, transformando el sector de la exportación de cannabis en un contribuyente clave para la recuperación económica de la Isla de Man después de la COVID.'

Mark Rutherford, director de Política y Legislación de la GSC, comentó: 'La GSC ya cuenta con un sofisticado marco de supervisión del juego. Hemos trabajado cuidadosamente para aplicar lo mejor de ese marco a los riesgos del nuevo sector y nos hemos formado en las áreas técnicas que son nuevas para nosotros. Lo que ahora tenemos garantizará que todas las partes interesadas sean competentes, libres de delitos y capaces de construir un sector que sea seguro, fiable y eficiente.

'Como reguladores, aspiramos a poner nuestro paraguas regulador por encima del mayor número posible de consumidores para que puedan beneficiarse de una normativa bien pensada y debidamente supervisada. Los años de prohibición significan que los mercados en los que participarán nuestros licenciatarios están todavía en sus inicios y contienen aún muchas incertidumbres. Para hacer frente a esta situación, nuestro objetivo es garantizar que los consumidores que adquieran productos de la Isla de Man puedan saber exactamente qué contiene su producto mediante un etiquetado preciso y pruebas independientes.

'La GSC reconoce que hay muchas partes interesadas en este campo de reciente creación y tiene la intención de ampliar su espíritu de cooperación con otras autoridades gubernamentales en su enfoque de la regulación del cannabis".

La guía completa, junto con las solicitudes de licencia y más información, está disponible aquí: https://www.isleofmangsc.com/

La normativa de la Isla de Man está en consonancia con la actual regulación y práctica del Reino Unido en materia de cannabis y no modifica la política interna de la Isla de Man respecto al consumo de cannabis por parte de sus residentes.

Notas a los redactores:

Acerca de la Isla de Man

La Isla de Man es una dependencia de la Corona del Reino Unido situada en el corazón de las Islas Británicas, con una población de 85.000 habitantes

Es una jurisdicción autónoma con el Parlamento más antiguo del mundo -más de 1.000 años- llamado Tynwald, que establece sus propias leyes y paga sus propios impuestos

El gobierno de la Isla de Man es una democracia representativa parlamentaria. Como dependencia de la Corona, no está subordinado al gobierno del Reino Unido

Jurisdicción totalmente autofinanciada con su propio servicio sanitario y sistema educativo

Economía fuerte y diversa, que abarca una serie de sectores, incluido un sector de ingeniería y fabricación de alta precisión establecido desde hace tiempo, y un sector de juego electrónico de renombre mundial 5.430 millones de libras de PIB. Calificación soberana de Moody Aa3 estable

Servicios financieros y profesionales 44% PIB. Tecnología 30% PIB

La tasa de criminalidad más baja de las Islas Británicas

Crisol internacional de culturas. Más del 50% de los residentes no han nacido en Manx

La primera y única jurisdicción entera en ser nombrada Biosfera de la UNESCO. El Gobierno de la Isla de Man se ha comprometido a realizar una transición hacia las emisiones netas cero de todos los gases de efecto invernadero para 2050.

Sede de las mundialmente famosas carreras de motos TT desde 1907

