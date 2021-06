Le gouvernement de l'île de Man ouvre les demandes de licence pour le nouveau secteur de l'exportation de cannabis

- Directives réglementaires complétées concernant les exigences en matière d'octroi de licences pour la production de chanvre et de produits à haute teneur en THC – ouvrant ainsi la voie pour que l'île de Man devienne un leader mondial dans l'exportation de cannabis médical

- Aucune modification apportée à la légalité nationale du cannabis médical vendu sur ordonnance ou à l'utilisation non médicale de cannabis par des adultes sur l'île

DOUGLAS, Île de Man, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de l'île de Man a confirmé que les demandes de licence sont ouvertes pour la production, la distribution et l'exportation de produits médicaux à base de cannabis en provenance de l'île.

Le régulateur du secteur, la Commission de surveillance des jeux d'argent (« GSC , Gambling Supervision Commission), vient de compléter les directives pour soutenir son cadre réglementaire, qui fournira aux parties intéressées des détails sur les exigences en matière d'octroi de licences pour la production de chanvre et de produits à forte teneur en THC.

Cela marque une étape importante dans la volonté de l'île de Man d'être un exportateur mondial de premier plan de cannabis médical, qui fournira des investissements économiques et un développement significatifs pour l'île. Le secteur devrait créer 250 nouveaux emplois et 3 millions de livres sterling de recettes annuelles dans les années à venir, et considérablement plus grâce à la croissance des infrastructures associées – y compris financières et opérationnelles – pour soutenir le secteur. Le gouvernement estime que le secteur du cannabis médical soutiendra et apportera également de l'innovation aux secteurs de la construction et des technologies propres à l'île de Man, ainsi que le développement d'entreprises à l'intérieur et à l'extérieur de l'île. Le marché mondial du cannabis en pleine croissance offre d'importantes opportunités de développement économique sur l'île de Man, le marché mondial devant représenter 82,19 milliards USD d'ici 2027, avec une croissance de 20,25 % entre 2017 et 2020, dans le cadre d'une prise de conscience accrue des avantages du cannabis qui devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché.

Laurence Skelly MHK, ministre des Entreprises, a commenté : « Le marché mondial en pleine essor du cannabis médical offre d'importantes opportunités de développement économique sur l'île de Man, et le nouveau cadre réglementaire et les nouvelles directives offriront des licences strictes et flexibles pour une large gamme de produits à base de cannabis, allant du chanvre industriel cultivé en plein air aux produits médicaux cultivés en intérieur.

« Le gouvernement de l'île de Man est convaincu que la GSC fournira la structure réglementaire de classe mondiale nécessaire pour réglementer cette industrie nouvelle et complexe. Je suis ravi d'accueillir les demandes de licence et j'ai hâte d'attirer des entreprises de qualité sur l'île, faisant du secteur de l'exportation de cannabis un contributeur clé pour la reprise économique post-Covid de l'île de Man. »

Mark Rutherford, directeur de la politique et de la législation de la GSC, a commenté : « La GSC dispose déjà d'un cadre sophistiqué pour superviser les jeux d'argent. Nous avons travaillé attentivement pour appliquer le meilleur de ce cadre aux risques du nouveau secteur et nous nous sommes informés sur les domaines techniques qui sont nouveaux pour nous. Nous devons maintenant veiller à ce que toutes les parties prenantes soient compétentes, qu'elles aient un casier vierge et qu'elles soient capables de bâtir un secteur sûr, fiable et efficace.

« En tant que régulateurs, nous aspirons à protéger le plus grand nombre de consommateurs possible avec notre cadre réglementaire afin qu'ils puissent bénéficier de réglementations bien pensées et correctement surveillées. Après des années d'interdiction, les marchés sur lesquels nos titulaires de licence évolueront sont encore à leurs balbutiements et présentent toujours de nombreuses incertitudes. Pour remédier à cette situation, notre objectif est de garantir que les consommateurs qui achètent les produits fabriqués sur l'île de Man seront en mesure de comprendre exactement ce que leur produit contient grâce à un étiquetage précis et à des tests indépendants.

« La GSC reconnaît qu'il existe de nombreuses parties prenantes dans ce domaine nouvellement créé et entend étendre ses valeurs de coopération avec d'autres autorités gouvernementales dans son approche de la régularisation du cannabis. »

Le guide complet, ainsi que les documents de demandes de licence et de plus amples informations sont désormais disponibles ici : https://www.isleofmangsc.com/

Les réglementations de l'île de Man sont conformes à la réglementation et la pratique actuelles du Royaume-Uni en matière de cannabis et ne changent pas la politique nationale de l'île de Man concernant l'utilisation du cannabis par ses résidents.

Notes à l'intention des rédacteurs :

1 – D'après le rapport de Data Bridge Research sur le marché mondial du cannabis médicinal, résumé ici.

À propos de l'île de Man

L'île de Man est une dépendance de la Couronne britannique située au cœur des îles britanniques, avec une population de 85 000 habitants

Une juridiction autonome avec le Parlement le plus ancien au monde, plus de 1 000 ans, appelé Tynwald, qui établit ses propres lois et paie ses propres impôts

Le gouvernement de l'île de Man est une démocratie représentative parlementaire. En tant que dépendance de la Couronne, elle n'est pas subordonnée au gouvernement du Royaume-Uni

Juridiction entièrement autofinancée avec son propre système de santé et d'éducation

Une économie forte et diversifiée, englobant une variété de secteurs, y compris un secteur de l'ingénierie et de la fabrication de haute précision établi depuis longtemps, et un secteur des jeux en ligne de renommée mondiale, générant un PIB de 5,43 milliards GBP. Note souveraine Aa3 de Moody stable

Services financiers et services professionnels représentant 44 % du PIB. Technologie représentant 30 % du PIB

Taux de criminalité le plus bas parmi l'ensemble des îles britanniques

Mélange de cultures internationales. Plus de 50 % des résidents ne sont pas nés sur l'île

La première et seule juridiction entière à avoir été désignée comme réserve de biosphère de l'UNESCO. Le gouvernement de l'île de Man s'est engagé à passer à des émissions nettes nulles de tous les gaz à effet de serre d'ici 2050.

Organisateur des courses de moto TT de renommée mondiale depuis 1907

