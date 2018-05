Islas Canarias erforscht Kindheitserinnerungen in dem neuen Film "Das große gemeinsame Abenteuer"

Wie Oscar Wilde sagte: "Erinnerungen […] sind das Tagebuch, das wir alle mit uns herumtragen." Um das Bewusstsein über die Wichtigkeit unserer ersten Erfahrungen und Empfindungen im Leben zu steigern, hat Canary Islands einen bewegenden Dokumentarfilm herausgebracht, der uns einlädt, über unsere Kindheitserinnerungen nachzusinnen, unter dem Motto: "Das Erste, das man lernt, ist das Letzte, das man vergisst".

Für das interessante Experiment über Erinnerungen wurden fünf ehemalige Schüler eingeladen, nach 60 Jahren in die Edge Grove School (Hertfordshire, Großbritannien) zurückzukommen und ihre Erinnerungen aufleben zu lassen. In dieser Umgebung, die sie in die Vergangenheit zurückversetzte, wurden Ihnen zwei Fragen gestellt: "Wenn Sie eine Reise in die Vergangenheit machen könnten, was würden Sie zu sich selbst als Kind sagen?" und "Was ist Ihre beste Kindheitserinnerung?"

Die Antworten der Teilnehmer regen uns an, über die Wichtigkeit nachzudenken, "mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir wirklich lieben" und diese Zeit bestmöglich zu nutzen, weil, wie einer von ihnen uns sagt, "dies das Wertvollste ist, das wir haben".

Mit diesem bewegenden Film möchte Canary Islands die Wichtigkeit unvergesslicher Momente und Abenteuer mit unserer Familie vermitteln, weil diese guten Zeiten − wie unsere Ferien in der Kindheit − zu Erinnerungen werden, die wir unser ganzes Leben mit uns tragen.

Die vollständige Handlung ist unter greatmemoriesforlife.com nachzulesen, und das Video der Zusammenkunft ist zu sehen unter:

https://www.youtube.com/watch?v=Q5lKFwzXLg0

