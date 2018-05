Islas Canarias explore les souvenirs d'enfance dans le nouveau film « The Big Adventure Together »

« Il est important de passer plus de temps avec les personnes que vous aimez vraiment », affirme un ancien élève dans le documentaire, qui réfléchit à l'importance des moments inoubliables passés en famille.

Comme le disait Oscar Wilde, « La mémoire […] est le journal qu'on emporte tous avec nous ». Afin de sensibiliser à l'importance de nos premières expériences et sensations dans la vie, Islas Canarias a sorti un documentaire touchant qui nous invite à réfléchir à nos souvenirs d'enfance, avec le slogan : « La première chose qu'on apprend est la dernière chose qu'on oublie. »

Cette curieuse « expérience sur la mémoire » a consisté à inviter 5 anciens élèves à revenir à l'école d'Edge Grove School (Hertfordshire, Grande-Bretagne) 60 ans plus tard et à revivre leurs souvenirs. C'est dans ce cadre qui les a ramenés dans leur passé qu'on leur a posé les deux questions suivantes : « Si vous pouviez remonter le temps, que diriez-vous à l'enfant que vous étiez ? » et « Quel est votre meilleur souvenir d'enfance ? ».

Les réponses des participants nous encouragent à réfléchir à l'importance de « passer plus de temps avec les personnes que nous aimons vraiment » et à profiter au maximum de ce temps car, comme le dit l'un d'entre eux, « c'est la chose la plus précieuse que nous possédons. »

À travers cette action touchante, Islas Canarias souhaite transmettre l'importance de vivre des moments et des aventures inoubliables en famille, car ces bons moments - comme nos vacances d'enfance - deviendront plus tard des souvenirs qui dureront toute notre vie.

